04.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

04.10.2025 21:25

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

04.10.2025 21:25
trump-netaniahu-346

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι προέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς. «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη» του είπε, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Channel 12, αναφέροντας ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι την Παρασκευή, πριν από τη δημόσια έκκλησή του για παύση των επιθέσεων, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Νετανιάχου εξέφρασε αρχικά επιφυλάξεις, αλλά τελικά συμφώνησε να προχωρήσει. «Του είπα: “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη”. Και ήταν εντάξει με αυτό – έπρεπε να είναι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μαζί μου, πρέπει να συμφωνείς».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τον τερματισμό των συγκρούσεων. «Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι χώρες υποστηρίζουν το σχέδιο».

Μετά την παρέμβαση Τραμπ, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για την αναστολή της επιχείρησης κατάληψης της πόλης της Γάζας και τη διακοπή των αεροπορικών επιδρομών, ώστε να προετοιμαστεί «η άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ».

Την ίδια στιγμή, στην Αίγυπτο μεταβαίνουν ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και ενός «διαρκούς ειρηνευτικού σχεδίου».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι «ήταν πολύ βοηθητικός» στην πίεση προς τη Χαμάς να προχωρήσει στη συμφωνία. «Ο Ερντογάν είναι σκληρός, αλλά φίλος μου – και ήταν εξαιρετικός», ανέφερε.

Τέλος, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα είχε απομονώσει το Ισραήλ στη διεθνή σκηνή και τόνισε ότι ένας από τους στόχους του για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η αποκατάσταση της διεθνούς θέσης του Ισραήλ: «Ο Μπίμπι το παράκανε και το Ισραήλ έχασε την υποστήριξη από τον κόσμο. Τώρα θα επαναφέρω όλη αυτή την υποστήριξη» δήλωσε ο Τραμπ.

ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Δολοφονήθηκε Έλληνας μαφιόζος – Ήταν γνωστός ως «Bobby the Greek» (Video)

spain1
ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

