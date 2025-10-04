Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας με τη χορήγηση των εμβολίων να γίνεται ήδη στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Για πρώτη φορά φέτος, διατίθεται στη χώρα μας και το ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις για τη χορήγησή του, καθώς δεν πρέπει να χορηγείται σε εγκύους, παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος, ανοσοκατασταλμένα άτομα ή σε όσους έχουν παρουσιάσει αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλαξία).

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξι διαφορετικά αντιγριπικά εμβόλια διαθέσιμα στη χώρα. Δύο εξ αυτών είναι ενισχυμένα και προορίζονται για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο εμβολιασμός συστήνεται και δεν είναι υποχρεωτικός.

Οι ομάδες για τις οποίες ο εμβολιασμός κρίνεται απαραίτητος περιλαμβάνουν:

-Άτομα άνω των 60 ετών

-Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

-Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

-Έγκυες γυναίκες

-Άτομα με παχυσαρκία

-Επαγγελματίες υγείας

-Φιλοξενούμενους και εργαζομένους σε δομές μεταναστών και προσφύγων

-Άστεγους

-Όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου

Ταυτόχρονη χορήγηση με το εμβόλιο COVID-19

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, αλλά σε διαφορετικό σημείο του σώματος, ώστε να περιοριστούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

