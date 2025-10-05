search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 23:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 18:55

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

05.10.2025 18:55
kassimatis

Πέθανε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε ηλικία 93 ετών, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωστός συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης.

Εδώ και λίγες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυθήρων λόγω με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Γιώργος Κασιμάτης είχε γεννηθεί στο Λειβάδι Κυθήρων στις 9 Αυγούστου 1932, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο Μόναχο και τη Βέρνη .

Δίδαξε επί σειράν ετών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι τη συνταξιοδοτησή του. Είχε διατελέσει νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και διευθυντής του Νομικού του Γραφείου από το 1981 ως το 1988. Μεταξύ άλλων διετέλεσε και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998).

Επιπλέον, ο Κασιμάτης είχε ενεργό συμμετοχή στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 και ήταν ο συντάκτης του σχεδίου αναθεώρησης του 1986.

Διαβάστε επίσης:

Εμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη και η συνοδηγός του τροχαίου με θύμα την 21χρονη φοιτήτρια

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω συγκεντρώσεων για Ρούτσι και Παλαιστίνη

Επίθεση με κατσαβίδι στην Ιερά Οδό: «Για ένα χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου» – Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας – Άγνωστος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 23:09
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας – Άγνωστος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

1 / 3