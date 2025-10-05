Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

Πέθανε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σε ηλικία 93 ετών, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωστός συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης.

Εδώ και λίγες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυθήρων λόγω με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Γιώργος Κασιμάτης είχε γεννηθεί στο Λειβάδι Κυθήρων στις 9 Αυγούστου 1932, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο Μόναχο και τη Βέρνη .

Δίδαξε επί σειράν ετών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι τη συνταξιοδοτησή του. Είχε διατελέσει νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και διευθυντής του Νομικού του Γραφείου από το 1981 ως το 1988. Μεταξύ άλλων διετέλεσε και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997-1998).

Επιπλέον, ο Κασιμάτης είχε ενεργό συμμετοχή στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 και ήταν ο συντάκτης του σχεδίου αναθεώρησης του 1986.

