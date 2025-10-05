Τι προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για ανάπτυξη, πλεονάσματα, φοροελαφρύνσεις – Ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων

Αύριο κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, με βασικά στοιχεία που δείχνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση ανεργίας και δημόσιου χρέους, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αλλά και ενίσχυση των επενδύσεων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, περιλαμβάνει δέσμη φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά, εφόσον επιβεβαιωθεί η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων του 2025.

Αρμόδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι η τελική εικόνα για τα νέα μέτρα θα ξεκαθαρίσει με την ομιλία του πρωθυπουργού κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο, αλλά και με την επικύρωση των στοιχείων από τη Eurostat για την ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνασμα. Την ίδια στιγμή τονίζουν ότι δεν πρόκειται να παραβιαστεί ο κανόνας του Συμφώνου Σταθερότητας για τις ανώτατες οροφές στις δαπάνες.

Στο οικονομικό πεδίο, το προσχέδιο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026, έναντι 2,2% φέτος, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Οι επενδύσεις αναμένεται να πραγματοποιήσουν άλμα στο 10,2% από 5,7% το 2025, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να φτάσουν τα 17 δισ. ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και θα επιβραδυνθεί, παραμένει σε υψηλό επίπεδο (+1,7%), ενώ η δημόσια κατανάλωση περιορίζεται στο 0,7%.

Οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές και την ανεργία

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4,5% έναντι 2,2% φέτος, χάρη στη βελτίωση του τουρισμού και της βιομηχανικής παραγωγής. Οι εισαγωγές θα κινηθούν επίσης ανοδικά κατά 4,6%, μετά τη χαμηλή επίδοση του 0,9% το 2025.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί στο 2,2% από 2,6% φέτος, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών θα υποχωρήσει από 3% στο 2,2%. Ο σχεδιασμός γίνεται με μέση τιμή πετρελαίου Brent στα 64 δολάρια το βαρέλι, χαμηλότερη από τα 67,7 δολάρια το 2025.

Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 7,4% σε εθνικολογιστική βάση (από 7,8%), ενώ βάσει της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ θα περιοριστεί στο 8,6% από 9,1%.

Στο δημοσιονομικό επίπεδο, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 2,4% του ΑΕΠ, με το οικονομικό επιτελείο να θεωρεί πιθανή την υπέρβαση του στόχου, αφού ήδη το 2025 το πλεόνασμα αναμένεται να υπερβεί το 4% του ΑΕΠ. Οι πρωτογενείς δαπάνες θα αυξηθούν κατά 3,6 δισ. ευρώ, πάντα εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.

Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, από το 145% του ΑΕΠ το 2025 στο 140% το 2026. Στην πορεία αυτή συμβάλλει και η νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, που αφορά τις δόσεις του πρώτου μνημονίου. Έτσι, τα υπόλοιπα των διμερών δανείων θα περιοριστούν στα 21 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026, έναντι 31,6 δισ. ευρώ στις αρχές του 2025.

