ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.10.2025 10:06

Την Τρίτη «βαράει» ο Βάρρας – Καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

05.10.2025 10:06
Την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκανε σοβαρές καταγγελίες στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο, περιμένουν την Τρίτη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο Βάρρας θεωρείται μάρτυρας κλειδί, καθώς είχε εμπλέξει με κάποιο τρόπο τον τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Μάλιστα τότε είχε εκπαραθυρωθεί, παρότι ήταν άνθρωπος κοντά στο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη – εξ ου και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Το γεγονός ότι ένας γαλάζιος παράγοντας βρήκε το σθένος να αποκαλύψει πράγματα στον αμαρτωλό Οργανισμό, καταδεικνύει και τη σημασία της κατάθεσης.

