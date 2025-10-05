Την Τρίτη «βαράει» ο Βάρρας – Καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκανε σοβαρές καταγγελίες στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο, περιμένουν την Τρίτη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο Βάρρας θεωρείται μάρτυρας κλειδί, καθώς είχε εμπλέξει με κάποιο τρόπο τον τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Μάλιστα τότε είχε εκπαραθυρωθεί, παρότι ήταν άνθρωπος κοντά στο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη – εξ ου και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Το γεγονός ότι ένας γαλάζιος παράγοντας βρήκε το σθένος να αποκαλύψει πράγματα στον αμαρτωλό Οργανισμό, καταδεικνύει και τη σημασία της κατάθεσης.

