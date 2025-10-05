Η νέα παρέμβαση Καραμανλή έχει σημάνει συναγερμό στο Μαξίμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στις εκδηλώσεις η ΝΔ… αναστενάζει. Είναι γνωστό πως οι διάφορες παρουσιάσεις βιβλίων και άλλες εκδηλώσεις, κρύβουν έντονο εσωκομματικό ενδιαφέρον για το κυβερνών κόμμα, καθώς εκεί γίνονται εμφανίσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις παραγόντων, που δημιουργούν θέμα.
Στις 8 Οκτωβρίου στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, τα πράγματα είναι ωστόσο μάλλον ελεγχόμενα. Υπό την έννοια ότι πιθανόν δεν θα παραστεί ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ ο Κώστας Καραμανλής δεν είναι στους ομιλητές.
Όμως ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην βουλευτής πλέον, θα είναι στους ομιλητές σε άλλη εκδήλωση, μία εβδομάδα μετά: Πρόκειται για μία εκδήλωση αφιερωμένη στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής (2004-2007).
Ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο, που έχει προκαλέσει μία κάποια κινητοποίηση (και αγωνία) στο Μαξίμου; Ότι ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει για τους Θεσμούς, τη Δικαιοσύνη και άλλα θέματα δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος.
Και στο θέμα των θεσμών ο Καραμανλής δεν έχει κρύψει στο παρελθόν ότι δεν βάζει και μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση Μητσοτάκη…
Το μόνο θετικό για τους κυβερνώντες είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί μάλλον στα εθνικά θέματα. Μάλλον…
