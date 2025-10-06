search
06.10.2025 23:57

Ασφαλείς οι τέσσερις αλλοδαποί μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στην Αλόννησο (Video)

alonnisos istioforo

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το σκάφος κάηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Για προληπτικούς λόγους, το ιστιοπλοϊκό λύθηκε από τον ντόκο ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά στα υπόλοιπα σκάφη που βρίσκονταν στο σημείο

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

