Η οικογένεια της 28χρονης εγκύου από την Άρτα καταγγέλλει ευθέως ιατρική αμέλεια και «δολοφονία μέσα στο νοσοκομείο».

Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατό της, ωστόσο διατάχθηκε εκταφή προκειμένου να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια του θανάτου. Η εκταφή έγινε την Κυριακή (4/10) και σήμερα σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε η νεκροψία στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, με λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη. Σύμφωνα με έγγραφα που έρχονται στο φως, η άτυχη έγκυος δεν έλαβε ανδρεναλίνη την κρίσιμη για την ζωή της στιγμή, αλλά κορτιζόνη.

Η αδελφή της 28χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ήταν κατηγορηματική: «Προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ και δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης. Δόθηκε κάποιο άλλο φάρμακο που δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του συζύγου της άτυχης γυναίκας: «Ήμουν έξω από το δωμάτιο και τους άκουγα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν μέσα, αλλά ψάχνανε παντού».

