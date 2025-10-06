Καιρός: Ισχυρή νεροποντή στην Αττική – Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Barbara» που έρχεται από την Ιταλία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Αττική η έντονη βροχόπτωση στο λεκανοπέδιο με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και ενώ η κακοκαιρία «Barbara», ερχόμενη από την Ιταλία, δείχνει ήδη τα … δόντια της σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε όλους τους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου λόγω της νεροποντής.

Τα σοβαρότερα προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρι.

Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και στις δύο κατευθύνσεις.

Πώς κινείται η κακοκαιρία «Barbara»

Η κακοκαιρία «Barbara», που κατέφτασε από τη Γένοβα της Ιταλίας θα σαρώσει τη χώρα μας και την Τρίτη (07.10.2025).

Βροχή στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο

Τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη της παρακάτω εικόνας, παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Ο καιρός της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου

Άστατος θα συνεχίσει να είναι ο καιρός και την Τρίτη (07.10.2025), καθώς πλησιάζει η νέα κακοκαιρία και το βαρομετρικό χαμηλό «Barbara» με σφοδρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος θα είναι ο καιρός με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25 Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

