ΕΛΛΑΔΑ

06.10.2025 11:34

Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με δεκάδες σκάγια – Τον βρήκαν αιμόφυρτο οι ιδιοκτήτες του

06.10.2025 11:34
Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας οργή στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από ένα; σπίτι, ενώ το ζώο βρέθηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το lamianow, οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα.

Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε, ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια – περίπου 60 με 70 – πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.

