06.10.2025 14:08

Μητρώο Πιστοποιημένων Μηχανικών Κτηματολογίου: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Κτηματολογίου και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

06.10.2025 14:08
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναλαμβάνει την παροχή στο ΤΕΕ όλων των διαδικασιών/απαιτήσεων για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και τον καθορισμό των διαδικαστικών όρων των εξετάσεων, για τη λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Μηχανικών Κτηματολογίου, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης, που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Θάνος Λίπας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός. Πιο συγκεκριμένα, η Προγραμματική Σύμβαση, συνολικής διάρκειας 18 μηνών, αφορά τη συνεργασία για την οργάνωση του πλαισίου της διαδικασίας πιστοποίησης των Μηχανικών, με σκοπό την εγγραφή τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μηχανικών. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Κτηματολογίου, με τη συμβολή του επιστημονικού δυναμικού του ΤΕΕ, προς όφελος των πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης.

Από την πλευρά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αναλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αιτήσεων, την ασύγχρονη κατάρτιση των υποψηφίων και τη διαχείριση της διαδικασίας των εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, την παροχή 18  κέντρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και τη διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην οργάνωση και υποστήριξη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την ένταξη των μηχανικών στο Μητρώο, με στόχο την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, όπως αυτή προβλέπεται από τον Ν. 5142/2024 και ειδικότερα το άρθρο 7, περί Μητρώου Πιστοποιημένων Μηχανικών Κτηματολογίου.

