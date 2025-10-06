search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 17:38
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 16:17

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

06.10.2025 16:17
14
Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Σε μια μεγάλη πανηγυρική γιορτή εξελίχθηκε το Roadshow της Λάρισας, με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team, καθώς την ώρα που ο κόσμος σχημάτιζε ουρές για να δει από κοντά το εντυπωσιακό showcar, η McLaren F1 Team στεφόταν Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών για το 2025. Στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, στη Λάρισα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, οι φίλοι της McLaren F1 Team γιόρτασαν το 2ο σερί Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της ομάδας και μάλιστα έξι αγώνες πριν το τέλος της χρονιάς.

Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

Η Λάρισα γέμισε με το papaya color

Στη Λάρισα, που ντύθηκε στα πορτοκαλί για μία ολόκληρη ημέρα, χιλιάδες fan του μηχανοκίνητου αθλητισμού έσπευσαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Κυριακή, σχηματίζοντας ουρές από νωρίς το πρωί, για να δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team. H θεσσαλική πρωτεύουσα ήταν ο τρίτος σταθμός του πρωτόγνωρου για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, που πραγματοποιούν ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της McLaren F1 Team.

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025

Η εμπειρία που έζησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λάρισας τα είχε όλα! Είδαν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1, συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, οι οποίοι έχουν κερδίσει τα 12 από τα 18 Grand Prix της σεζόν.

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του showcar της McLaren F1 Team είναι η Πάτρα, στις 19 Οκτωβρίου, και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου.

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025

Μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της McLaren F1 Team την εφετινή σεζόν αποτυπώνονται στο εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn, Official Partner της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025
Ο Andrea Stella Team, Principal της McLaren F1 Team, και ο Zak Brown, CEO της McLaren Racing
Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team
Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team
Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team
Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team
Προσομοιωτές Formula 1
Διαδραστικά παιχνίδια
Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς ικανοποιήθηκε το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του – Η νομική φόρμουλα και η δήλωση της οικογένειας

synedrio_kapnisma
ΥΓΕΙΑ

Έλεγχος του καπνίσματος πέρα από δογματισμούς: Η Μείωση της Βλάβης ως Πυλώνας Δημόσιας Υγείας (photos)

anthropoi-kai-pontikia_1
ΘΕΑΤΡΟ

Η μεγάλη επιτυχία «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ με τον Βασίλη Μπισμπίκη επιστρέφει από 23/10 στον Τεχνοχώρο Cartel

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Οι χειρισμοί της ΝΔ μας οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις

I-TEXNI-TOU-RYTHMOU
ADVERTORIAL

Η τέχνη του ρυθμού: Πρόσκληση συμμετοχής στον νέο κύκλο εργαστηρίων για ενήλικες 18+

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 17:37
panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς ικανοποιήθηκε το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του – Η νομική φόρμουλα και η δήλωση της οικογένειας

synedrio_kapnisma
ΥΓΕΙΑ

Έλεγχος του καπνίσματος πέρα από δογματισμούς: Η Μείωση της Βλάβης ως Πυλώνας Δημόσιας Υγείας (photos)

anthropoi-kai-pontikia_1
ΘΕΑΤΡΟ

Η μεγάλη επιτυχία «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ με τον Βασίλη Μπισμπίκη επιστρέφει από 23/10 στον Τεχνοχώρο Cartel

1 / 3