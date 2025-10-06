Ποια προνόμια εγκαταλείπει ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Με την παραίτησή του ο Αλέξης Τσίπρας εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει και μία σειρά από προνόμια που είχε η βουλευτική θέση την οποία κατείχε.

Πλέον, ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει πίσω του τα εξής:

Τη βουλευτική αποζημίωση των περίπου 5.000 ευρώ που λαμβάνει ο εν ενεργεία βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου

Τρεις αποσπασμένους υπαλλήλους ( που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα)

Δύο μετακλητούς υπαλλήλους( επιστημονικούς συνεργάτες που μπορεί να επιλέξει ο ίδιος ο βουλευτής και να τους απασχολεί με έξοδα της Βουλής για όσο διάστημα είναι βουλευτής)

Ωστόσο, ως πρώην πρωθυπουργός θα μπορεί να διαθέτει:

Αστυνομική Ασφάλεια

Γραφείο στη Βουλή με βασική στελέχωση -2 αποσπασμένους υπαλλήλους της Βουλής

Ινστιτούτο

Εναν μετακλητό συνεργάτη

