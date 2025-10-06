Ποια προνόμια εγκαταλείπει ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με την παραίτησή του ο Αλέξης Τσίπρας εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει και μία σειρά από προνόμια που είχε η βουλευτική θέση την οποία κατείχε.
Πλέον, ο πρώην πρωθυπουργός αφήνει πίσω του τα εξής:
Ωστόσο, ως πρώην πρωθυπουργός θα μπορεί να διαθέτει:
