ΗΠΑ: Απίστευτα πράγματα, ο Τραμπ σκέφτεται να επικαλεστεί τον νόμο του 1807 περί εξέγερσης

Αφού τα δικαστήρια δεν του επιτρέπουν να στείλει Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει την ενεργοποίηση ενός νόμου του 1807 για να υλοποιήσει το σχέδιό του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης για να αναπτύξει στρατό στο Πόρτλαντ και σε άλλες πόλεις, εάν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια τον εμποδίσουν να στείλει την Εθνοφρουρά για την προστασία των ομοσπονδιακών κτιρίων και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επιβολής του νόμου.

Τα σχόλια αυτά έγιναν μια μέρα μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή να εμποδίσει τον πρόεδρο να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει κυριευθεί από αριστερούς «εγχώριους τρομοκράτες». Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι δεν θεωρεί ακόμη απαραίτητη την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, αλλά «αν έπρεπε να τον εφαρμόσω, θα το έκανα, αν σκοτώνονταν άνθρωποι και τα δικαστήρια μας εμπόδιζαν, ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας εμπόδιζαν».

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει στο Πόρτλαντ τα τελευταία χρόνια, είναι μια φλεγόμενη κόλαση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και μετά έχετε μια δικαστή που έχει χάσει τον δρόμο της και προσπαθεί να προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα». Ο Νόμος περί Εξέγερσης του 1807 είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναπτύξει σε εθνικό επίπεδο τον αμερικανικό στρατό ή να περάσει τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς των πολιτειών στην εξουσία του ομοσπονδιακού κράτους για να καταστείλει αυτό που ο πρόεδρος θεωρεί εξέγερση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπιζε μια «νομική εξέγερση» και ότι οι αποφάσεις που παρεμποδίζουν την ατζέντα του Λευκού Οίκου ισοδυναμούσαν με «εξέγερση κατά των νόμων και του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών». «Χρειαζόμαστε περιφερειακά δικαστήρια σε αυτή τη χώρα που να θεωρούν ότι υπόκεινται στους νόμους και στο Σύνταγμα και δεν μπορούν να αναλάβουν εξουσίες που προορίζονται αποκλειστικά για τον πρόεδρο», πρόσθεσε ο Μίλερ.

Ο Τραμπ έχει φλερτάρει με την επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης και στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τον νόμο για να καταστείλει αναταραχές. Και στο τέλος της πρώτης θητείας του, ορισμένοι από τους υποστηρικτές του τον προέτρεψαν να επικαλεστεί τον νόμο για να προσπαθήσει να διατηρήσει την εξουσία μετά την ήττα του από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ωστόσο, πιο ψύχραιμοι συνεργάτες του τον είχαν αποτρέψει από το να βγάλει στρατό στο δρόμο.

