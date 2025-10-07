search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

07.10.2025 07:03

ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο του Σακραμέντο – Τρεις σοβαρά τραυματίες

07.10.2025 07:03
elikoptero new

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.

Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.

Διαβάστε επίσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα ασυλίας της τουρκικής Halkbank

Ασκήθηκαν κατηγορίες στον 60χρονο ομογενή Αρτέμιο Μίντζα: Πυροβολούσε αδιακρίτως επί δυο ώρες – «Είναι απίστευτο που κανείς δεν πέθανε» (Video)

Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
helicopter_sacramento_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου στο Σακραμέντο – Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το ατύχημα (Video)

macron-panagia-parision
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό πίεση ο Μακρόν: Εκλογές εντός 40 ημερών αν δεν πείσει την αντιπολίτευση ο Λεκορνί για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ

despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα» είπε από τη σκηνή (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και πήγαν να ελέγξουν… αστυνομικό – Τρεις συλλήψεις

logo-mega_news-BLUE-transparent
MEDIA

MEGA NEWS: «Ποδαρικό» σήμερα (7/10) στα ευρωπαϊκά σαλόνια του γυναικείου αθλητισμού υψηλού επιπέδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:46
helicopter_sacramento_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου στο Σακραμέντο – Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το ατύχημα (Video)

macron-panagia-parision
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό πίεση ο Μακρόν: Εκλογές εντός 40 ημερών αν δεν πείσει την αντιπολίτευση ο Λεκορνί για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ

despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα» είπε από τη σκηνή (Video)

1 / 3