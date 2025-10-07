ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο του Σακραμέντο – Τρεις σοβαρά τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ελικόπτερο κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.
Το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue. Πρόκειται για ελικόπτερο που παρέχει αερομεταφορές ασθενών.
Η αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό έρευνα, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.
Διαβάστε επίσης
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα ασυλίας της τουρκικής Halkbank
Ασκήθηκαν κατηγορίες στον 60χρονο ομογενή Αρτέμιο Μίντζα: Πυροβολούσε αδιακρίτως επί δυο ώρες – «Είναι απίστευτο που κανείς δεν πέθανε» (Video)
Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.