«Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου» – Συναυλία μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επισκέπτεται το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζοντας έτσι την περιήγησή της σε «εναλλακτικούς» χώρους συναυλιών και εδραιώνοντας τη συνεργασία της με διαφορετικούς φορείς πολιτισμού.

Ένα κουαρτέτο από κοντραμπάσα δεν είναι καθόλου συνηθισμένος συνδυασμός οργάνων για ένα μουσικό σύνολο, και το κοντραμπάσο πολύ σπάνια παίρνει τον ρόλο της μελωδίας σε μια ορχήστρα. Παρόλα αυτά, σε αυτήν τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Νέο Υδαταέριο, ένα μοναδικό κτίριο ιδιαίτερης βιομηχανικής αισθητικής, το κοντραμπάσο γίνεται απόλυτος πρωταγωνιστής. Τέσσερις κοντραμπασίστες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών πρόκειται να μας «ξεναγήσουν» σε σπάνια παιζόμενο ρεπερτόριο που προέρχεται από πολλές εποχές, με τον ερεθιστικό τίτλο «Μουσική του υποκόσμου».

Οι μουσικοί της συναυλίας γράφουν για το πρόγραμμα: «4 μπασίστες διεκδικούν να βγουν από τις σκιές του μουσικού υποκόσμου και να κατακτήσουν μια θέση ανάμεσα σε αυτούς που απολαμβάνουν το δώρο του “κόσμου” της Μουσικής, του στολιδιού της, που δεν είναι άλλος από την Μελωδία. Παίζοντας μεταγραφές αλλά και έργα γραμμένα εξαρχής για τέσσερα κοντραμπάσα, ξεκινώντας από την Αγγλική Αναγέννηση και φθάνοντας έως τον 20ο αιώνα, το κουαρτέτο κοντραμπάσων της ΚΟΑ “BassEuphoria” σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον ιδιαίτερο, σκοτεινό αλλά και γεμάτο αρμονικούς ήχους του βαθύτερου των οργάνων της Ορχήστρας, του κοντραμπάσου».

Πριν από τη συναυλία θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιήγηση σε επιλεγμένους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

Το πρόγραμμα με μία ματιά:

ΤΟΝΙ ΟΣΜΠΟΡΝ (1922–2009)

All in A Day’s Work: Kick Start, Free Time, Rush Hour

ΓΙΟΧΑΝΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ (1685–1750)

Die Kunst Der Fuge – Contrapunctus I

Σουίτα αρ. 3: Air

ΤΖΟΝ ΓΟΥΟΡΝΤ (1571–1638)

Φαντασία αρ. 23

ΚΟΛΙΝ ΜΠΡΑΜΠΙ (1933–2018)

Σουίτα για 4 κοντραμπάσα

Pesante–Allegro, Larghetto–Allegro, Larghetto–AndanteTranquillo

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833–1897)

Ουγγρικός χορός αρ. 5

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΑΝΤΣΙΝΙ (1690–1768)

Largo σε σολ ελάσσονα

ΓΙΕΠΕΣ ΚΟΡΟΝΑΔΟ (άγνωστα στοιχεία)

Penumbras

ΑΣΤΟΡ ΠΙΑΤΣΟΛΑ (1921–1992)

Oblivion

ΝΤΑΡΙΛΡΑΝΣΟΥΙΚ (γενν. 1946)

American Basses, Strauss in the Doghouse

Συμμετέχουν:

Άγγελος Ρεπαπής| κοντραμπάσο

Χάρης Παζαρούλας| κοντραμπάσο

Γιάννης Μπαμπαλούκας| κοντραμπάσο

ΣεραΐναΣεΐδου| κοντραμπάσο

Πληροφορίες



«Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου» | Δευτέρα 20.10.2025, κτίριο Νέο Υδαταέριο

18:30 Σύντομη περιήγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

19:00 Συναυλία στο ισόγειο του κτιρίου Νέο Υδαταέριο

Γενική είσοδος στο Μουσείο: 2€ (περιλαμβάνει την περιήγηση στο Μουσείο και την παρακολούθηση της συναυλίας)

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων.Σημείο συνάντησης: Κτίριο Νέο Υδαταέριο.

Προπώληση μέσω more.com

Περισσότερες πληροφορίες στο site της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών