search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 16:25
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 12:57

«Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου» – Συναυλία μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

08.10.2025 12:57
bass_1

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επισκέπτεται το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζοντας έτσι την περιήγησή της σε  «εναλλακτικούς» χώρους συναυλιών και εδραιώνοντας τη συνεργασία της με διαφορετικούς φορείς πολιτισμού.

Ένα κουαρτέτο από κοντραμπάσα δεν είναι καθόλου συνηθισμένος συνδυασμός οργάνων για ένα μουσικό σύνολο, και το κοντραμπάσο πολύ σπάνια παίρνει τον ρόλο της μελωδίας σε μια ορχήστρα. Παρόλα αυτά, σε αυτήν τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Νέο Υδαταέριο, ένα μοναδικό κτίριο ιδιαίτερης βιομηχανικής αισθητικής, το κοντραμπάσο γίνεται απόλυτος πρωταγωνιστής. Τέσσερις κοντραμπασίστες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών πρόκειται να μας «ξεναγήσουν» σε σπάνια παιζόμενο ρεπερτόριο που προέρχεται από πολλές εποχές, με τον ερεθιστικό τίτλο «Μουσική του υποκόσμου».

Οι μουσικοί της συναυλίας γράφουν για το πρόγραμμα: «4 μπασίστες διεκδικούν να βγουν από τις σκιές του μουσικού υποκόσμου και να κατακτήσουν μια θέση ανάμεσα σε αυτούς που απολαμβάνουν το δώρο του “κόσμου” της Μουσικής, του στολιδιού της, που δεν είναι άλλος από την Μελωδία. Παίζοντας μεταγραφές αλλά και έργα γραμμένα εξαρχής για τέσσερα κοντραμπάσα, ξεκινώντας από την Αγγλική Αναγέννηση και φθάνοντας έως τον 20ο αιώνα, το κουαρτέτο κοντραμπάσων της ΚΟΑ “BassEuphoria” σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον ιδιαίτερο, σκοτεινό αλλά και γεμάτο αρμονικούς ήχους του βαθύτερου των οργάνων της Ορχήστρας, του κοντραμπάσου».

Πριν από τη συναυλία θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιήγηση σε επιλεγμένους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

Το πρόγραμμα με μία ματιά:

ΤΟΝΙ ΟΣΜΠΟΡΝ (1922–2009)
All in A Day’s Work: Kick Start, Free Time, Rush Hour

ΓΙΟΧΑΝΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ (1685–1750)
Die Kunst Der Fuge – Contrapunctus I

Σουίτα αρ. 3: Air

ΤΖΟΝ ΓΟΥΟΡΝΤ (1571–1638)
Φαντασία αρ. 23

ΚΟΛΙΝ ΜΠΡΑΜΠΙ (1933–2018)
Σουίτα για 4 κοντραμπάσα

Pesante–Allegro, Larghetto–Allegro, Larghetto–AndanteTranquillo

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833–1897)
Ουγγρικός χορός αρ. 5

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΑΝΤΣΙΝΙ (1690–1768)
Largo σε σολ ελάσσονα

ΓΙΕΠΕΣ ΚΟΡΟΝΑΔΟ (άγνωστα στοιχεία)
Penumbras

ΑΣΤΟΡ ΠΙΑΤΣΟΛΑ (1921–1992)
Oblivion

ΝΤΑΡΙΛΡΑΝΣΟΥΙΚ (γενν. 1946)
American Basses, Strauss in the Doghouse

Συμμετέχουν:

Άγγελος Ρεπαπής| κοντραμπάσο

Χάρης Παζαρούλας| κοντραμπάσο

Γιάννης Μπαμπαλούκας| κοντραμπάσο

ΣεραΐναΣεΐδου| κοντραμπάσο

Πληροφορίες


«Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου» | Δευτέρα 20.10.2025, κτίριο Νέο Υδαταέριο

18:30 Σύντομη περιήγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

19:00 Συναυλία στο ισόγειο του κτιρίου Νέο Υδαταέριο

Γενική είσοδος στο Μουσείο: 2€ (περιλαμβάνει την περιήγηση στο Μουσείο και την παρακολούθηση της συναυλίας)

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων.Σημείο συνάντησης: Κτίριο Νέο Υδαταέριο.

Προπώληση μέσω more.com

Περισσότερες πληροφορίες στο site της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stamatis-poulis_0810_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Σταμάτης Πουλής: «Οι τέσσερις πυλώνες μεταρρύθμισης του ΕΣΥ»

epeisodia-agrotes-livadia-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Άσε τις μ@@@ @ τελειώσαμε» – Συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς την ώρα που έδινε συνέντευξη

lyriki-gia-olous_1
ADVERTORIAL

Το πρόγραμμα «Λυρική για όλους» συνεχίζεται για 2η σεζόν

valmas exetastiki – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ- Εξεταστική: Στα χνάρια Τζαβέλλα και ο Ζήνων Βαλμάς, παριστάνει τον ανήξερο – «Ήσασταν μαϊντανός;» αναρωτήθηκε η Λιακούλη

tatoi_aeroplano_0810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Πώς έγινε το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροπλάνο – Αποκολλήθηκε μέρος της πτέρυγας κατά την απογείωση (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 16:24
stamatis-poulis_0810_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Σταμάτης Πουλής: «Οι τέσσερις πυλώνες μεταρρύθμισης του ΕΣΥ»

epeisodia-agrotes-livadia-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Άσε τις μ@@@ @ τελειώσαμε» – Συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς την ώρα που έδινε συνέντευξη

lyriki-gia-olous_1
ADVERTORIAL

Το πρόγραμμα «Λυρική για όλους» συνεχίζεται για 2η σεζόν

1 / 3