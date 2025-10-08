Εμφιαλωμένο νερό: Τα επικίνδυνα επίπεδα μικροπλαστικών αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να περιέχει επικίνδυνα επίπεδα μικροπλαστικών που μπορούν να διαπεράσουν την άμυνα του οργανισμού και να εναποτεθούν σε ζωτικά όργανα, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρκίνου , σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη, με επικεφαλής τη Sara Sajedi, κορυφαία ειδικό σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Concordia, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά εμφιαλωμένο νερό καταναλώνουν περίπου 90.000 περισσότερα μικροπλαστικά σωματίδια κάθε χρόνο από εκείνους που πίνουν νερό βρύσης, όπως αναφέρει άρθρο στην Daily Mail.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την κατάποση αυτών των μικροσκοπικών θραυσμάτων έχουν τεκμηριωθεί ολοένα και περισσότερο, με την έρευνα να τις συνδέει με χρόνια φλεγμονή, οξειδωτικό στρες, ορμονικές διαταραχές, υπογονιμότητα, νευρολογικές βλάβες και καρκίνο.

Η Sajedi χαρακτήρισε τους κινδύνους για την υγεία που δημιουργούν τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης ως «σοβαρούς» και ζήτησε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως «επείγον ζήτημα».

«Η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική ενέργεια που μπορούμε να αναλάβουμε», είπε. «Το να πίνουμε νερό από πλαστικά μπουκάλια είναι καλό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή».

Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η οξεία τοξικότητα—είναι η χρόνια τοξικότητα.

Παρά τα αυξανόμενα στοιχεία για τη βλάβη, οι επιστήμονες λένε ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης σε μικροπλαστικά εξακολουθούν να μην είναι πλήρως κατανοητές, κυρίως λόγω της έλλειψης τυποποιημένων δοκιμών και παγκόσμιας παρακολούθησης.

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού που έχουν μέγεθος μόλις δύο μικρόμετρα — περίπου δύο χιλιοστά του χιλιοστού.

Καταλήγουν στα τρόφιμα, το νερό, ακόμη και στον αέρα, καθώς τα πλαστικά προϊόντα αποικοδομούνται με την πάροδο του χρόνου. Στο εμφιαλωμένο νερό, σχηματίζονται κατά την παρασκευή, την αποθήκευση και τη μεταφορά — που σημαίνει ότι οι καταναλωτές τα καταναλώνουν απευθείας από την πηγή και όχι μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Πρόσφατες μελέτες έχουν βρει μικροπλαστικά σε ανθρώπινο πνευμονικό ιστό, πλακούντα, μητρικό γάλα, ακόμη και στο αίμα, εγείροντας ανησυχία για το πόσο βαθιά μπορούν να διεισδύσουν στο σώμα.

Ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων τα έχει συνδέσει με νευροτοξικότητα, χρόνια φλεγμονή και διαταραχή των ορμονών και του μεταβολισμού.

Γράφοντας στο Journal of Hazardous Materials, η Sara Sajedi δήλωσε: «Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εντερική δυσβίωση, να διαταράξουν την ισορροπία των βακτηρίων του εντέρου και μπορεί να οδηγήσουν σε αναπνευστικές παθήσεις όταν εισπνέονται».

«Αυτοί οι ευρείς χρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων των νανοπλαστικών και μικροπλαστικών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας».

Αυτό έρχεται μετά από μια σοκαριστική νέα έρευνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που έδειξε ότι τα μικροπλαστικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τροφίμων μπορεί να βλάπτουν το έντερο, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου και κατάθλιψης.

Η ανακάλυψη έγινε από Αυστραλούς ερευνητές που εξέτασαν δείγματα κοπράνων από υγιείς εθελοντές και διαπίστωσαν ότι τα μικροπλαστικά σωματίδια θα μπορούσαν να μεταβάλουν τη μικροβιακή δραστηριότητα στο έντερο.

Ορισμένες από τις αλλαγές αντικατόπτριζαν μοτίβα που προηγουμένως συνδέονταν με την κατάθλιψη και τον καρκίνο του εντέρου, υποδηλώνοντας ότι τα μικροσκοπικά θραύσματα μπορεί να διαταράσσουν την εσωτερική ισορροπία του σώματος με τρόπους που επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία.

Οι ειδικοί χαρακτήρισαν τα ευρήματα «σημαντικά», λέγοντας ότι ήταν η πρώτη ανθρώπινη μελέτη που έδειξε ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να τροποποιήσουν το μικροβίωμα του εντέρου.

Η Sara Sajedi ζητά μια ισχυρότερη ρυθμιστική προσέγγιση για τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης και την υποχρεωτική επισήμανση, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με την παρουσία μικροπλαστικών και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία.

«Πρέπει να εφαρμοστούν ρυθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων», είπε, «εξασφαλίζοντας ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για την πρόσβαση στο νερό».

