08.10.2025 08:03

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Οκτωβρίου

08.10.2025 08:03
black forest cake

Σήμερα Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Πελαγία, Πελαγούλα,
  • Πελαγίνα, Πελαγίτσα
  • Πελαγιώ, Πελαγής,
  • Πελάγιος.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:27 – Δύση ήλιου: 18:58
🌕 Σελήνη 16.2 ημερών

water new
ΥΓΕΙΑ

Εμφιαλωμένο νερό: Τα επικίνδυνα επίπεδα μικροπλαστικών αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

dritsas-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

akinita2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

axepa-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τρεις τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στην Κατερίνη – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

roger waters new
LIFESTYLE

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

