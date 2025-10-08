Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Οκτωβρίου

Σήμερα Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Πελαγία, Πελαγούλα,

Πελαγίνα, Πελαγίτσα

Πελαγιώ, Πελαγής,

Πελάγιος.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:27 – Δύση ήλιου: 18:58

🌕 Σελήνη 16.2 ημερών

