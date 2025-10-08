Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Οκτωβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σήμερα Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
☀ Ανατολή ήλιου: 07:27 – Δύση ήλιου: 18:58
🌕 Σελήνη 16.2 ημερών
Διαβάστε επίσης
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Νεκρή 46χρονη οδηγός μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Καιρός σήμερα: Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στα νότια
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου: Ήθελαν να χυθεί αίμα – Οι δράστες πέταξαν την βόμβα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.