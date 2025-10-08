search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

08.10.2025 07:07

Καιρός σήμερα: Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στα νότια

08.10.2025 07:07
Untitled design (1)

Σήμερα, Τετάρτη (8/10/2025), η ΕΜΥ ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι ψυχρός, ενώ θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα εντοπιστούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία -Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιωτιικά τμήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νίκησε ο Πάνος Ρούτσι: Σταματάει την απεργία πείνας – Δεκτά τα αιτήματά του

Άγιος Στέφανος: Συνελήφθη ο σύντροφος της πρώην συζύγου του 38χρονου – Πήγε και διέφυγε με ταξί

Αττικό Νοσοκομείο: «Τους λέω το παιδί είναι αλλεργικό» – Η μαρτυρία μητέρα της 22χρονης που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

