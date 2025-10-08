search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 07:18

Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Νεκρή 46χρονη οδηγός μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της

08.10.2025 07:18
asthenoforo new

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, το βράδυ της Τρίτης (07.10.2025) στο Μενίδι, μετά από τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 46χρονη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, λίγο πριν τις 23:00. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, η 46χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να απεγκλωβίσουν το θύμα.

Εν τέλει ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το πώς και το γιατί η 46χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της παραμένει άγνωστο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης

Νίκησε ο Πάνος Ρούτσι: Σταματάει την απεργία πείνας – Δεκτά τα αιτήματά του

Άγιος Στέφανος: Συνελήφθη ο σύντροφος της πρώην συζύγου του 38χρονου – Πήγε και διέφυγε με ταξί

Καιρός σήμερα: Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στα νότια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
teem-ekrixi-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Εκρηξη στο Jacky.O.: «Δεν δεχτήκαμε ποτέ απειλές» λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ -Ψάχνουν τον δράστη από κάμερες

ypourgeio-oikonomias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση – Οι βασικές ρυθμίσεις

ΑΝΤ1 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ THE 2NIGHT SHOW 2
MEDIA

ΑΝΤ1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την άλλη εβδομάδα στο «The 2night show»

jacky-o-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Το αυτοκίνητο γνωστού δημοσιογράφου υπέστη τις ζημιές από την έκρηξη στο Jacky.O.

keranis new
BUSINESS

Keranis Residences: Πώς θα είναι το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο  μετά την ανακατασκευή του σε κατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

roger waters new
LIFESTYLE

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Καντερές: «Τσουχτερό το κρύο για την εποχή, θα έχει βροχές αλλά και χιόνια ο Οκτώβριος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:01
teem-ekrixi-athina
ΕΛΛΑΔΑ

Εκρηξη στο Jacky.O.: «Δεν δεχτήκαμε ποτέ απειλές» λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ -Ψάχνουν τον δράστη από κάμερες

ypourgeio-oikonomias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση – Οι βασικές ρυθμίσεις

ΑΝΤ1 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ THE 2NIGHT SHOW 2
MEDIA

ΑΝΤ1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την άλλη εβδομάδα στο «The 2night show»

1 / 3