ΣΙΝΕΜΑ

08.10.2025 15:19

«Heat 2»: Ο Leonardo DiCaprio φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο sequel του Michael Mann

08.10.2025 15:19
dicaprio_mann_0810_1920-1080_new

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της ταινίας «Heat» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν (Michael Mann).

Σύμφωνα με το THR, η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Warner Bros δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με τον Μαν για τον προϋπολογισμό της ταινίας, κάτι που άνοιξε τις πόρτες στην United Artists.

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) φέρεται επίσης να έχει καθήκοντα παραγωγής με τον Σκοτ Στάμπερ (Scott Stuber) και ο Μαν να επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το Deadline, ο ΝτιΚάπριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον οποίο υποδύθηκε ο Βαλ Κίλμερ (Val Kilmer) στην αρχική ταινία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι αυτές οι συνομιλίες παραμένουν σε «πρώιμα» στάδια και δεν έχουν υποβληθεί προσφορές.

Τον περασμένο μήνα, ο Μάικλ Μαν έκανε αναφορά στο πρότζεκτ κατά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν, όταν είπε στους παρευρισκόμενους: «Ανυπομονώ να γυρίσουμε το 2026. Είμαστε στη διαδικασία προϋπολογισμού, προγραμματισμού, διαδικασίας κάστινγκ».

Η Λίλι Κόλινς είναι η Polly Pocket: Νέοι σεναριογράφοι και συμπαραγωγός η Ρις Γουίδερσπουν

«Bugonia»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου (photos/videos)

Ρίντλεϊ Σκοτ: «Σήμερα γυρίζονται παγκοσμίως εκατομμύρια ταινίες και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανοησίες»

floridis_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται και δεν ποδηγετείται από κανέναν

germania epithesi maxairi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαχαίρωμα δημάρχου στη Γερμανία: Την θετή της κόρη «έδειξε» ως υπεύθυνη η 57χρονη –  Δυο μαχαίρια με αίμα εντοπίστηκαν στο σπίτι

PA030252-low
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από 15 Οκτωβρίου  στο Θέατρο Μικρό Χορν

ronalnto-345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκόραρε… περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων – Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

tiletheasi_2307_1920-1080_new
MEDIA

Ο Alpha κέρδισε επειδή στην κόντρα για την τηλεθέαση… έχασε το Mega την Τρίτη (7/10)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

