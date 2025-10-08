«Heat 2»: Ο Leonardo DiCaprio φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο sequel του Michael Mann

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της ταινίας «Heat» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν (Michael Mann).

Σύμφωνα με το THR, η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Warner Bros δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με τον Μαν για τον προϋπολογισμό της ταινίας, κάτι που άνοιξε τις πόρτες στην United Artists.

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) φέρεται επίσης να έχει καθήκοντα παραγωγής με τον Σκοτ Στάμπερ (Scott Stuber) και ο Μαν να επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το Deadline, ο ΝτιΚάπριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον οποίο υποδύθηκε ο Βαλ Κίλμερ (Val Kilmer) στην αρχική ταινία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι αυτές οι συνομιλίες παραμένουν σε «πρώιμα» στάδια και δεν έχουν υποβληθεί προσφορές.

Τον περασμένο μήνα, ο Μάικλ Μαν έκανε αναφορά στο πρότζεκτ κατά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν, όταν είπε στους παρευρισκόμενους: «Ανυπομονώ να γυρίσουμε το 2026. Είμαστε στη διαδικασία προϋπολογισμού, προγραμματισμού, διαδικασίας κάστινγκ».

Amazon MGM Studios And United Artists Board ‘Heat 2’ After Michael Mann Brings Film To Market With Leonardo DiCaprio Circling To Star In Chris Shiherlis Role; Jerry Bruckheimer And Scott Stuber Producing https://t.co/spvV42sXBw October 7, 2025

