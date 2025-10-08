search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

08.10.2025 17:46

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη για τη στοχοποίηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ-«Θίασος της ΝΔ στην Εξεταστική»

08.10.2025 17:46
androulakis 88- new

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη στοχοποίηση από τη ΝΔ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και Μόσχου Κορασίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «θίασο» της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή. 

Με δηκτικό ύφος σχολίασε πως, τελικά, η παράσταση που ταιριάζει στη συμπεριφορά της γαλάζιας πλειοψηφίας δεν είναι το υπαρξιακό «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, αλλά ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο — ένα έργο που σατιρίζει τη μαζική τύφλωση και τη μετάλλαξη της κοινωνίας από τον κυνισμό και την εξουσιομανία.

Καταγγέλλοντας την άδικη στοχοποίηση «έντιμων και καθαρών ανθρώπων» από ένα δίκτυο πολιτικής διαπλοκής, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στο αίτημα του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή Μακάριου Λαζαρίδη για απομάκρυνση συνεργάτη του: «Το δικό μου καθήκον δεν είναι να απομακρύνω τίμιους ανθρώπους, αλλά να αγωνιστώ για να φύγουν από την κυβέρνηση οι απατεώνες και, προπάντων, ο αρχιτέκτονας της παρακμής, ο φαύλος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε την προσπάθεια της ΝΔ να εξισώσει «έντιμα στελέχη με τους πραγματικούς υπεύθυνους των σκανδάλων και σχολίασε τα όσα αποκαλυπτικά κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας.

«Διάβαζα χθες την ανακοίνωση της ΝΔ, πανηγυρίζατε για τις αποκαλύψεις σε βάρος σας… οι αποκαλύψεις Βάρρα είναι εναντίον σας, τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Πω-πω πανηγύρι και χαμός, ανοίγατε σαμπάνιες», είπε για να προσθέσει πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, κατέθεσε πως ο κ. Βορίδης τον εκτέλεσε κατόπιν απαίτησης συμφερόντων επειδή ήθελε να σταματήσει τις ανομίες. «Γι αυτό ανοίγατε σαμπάνιες και πανηγυρίζατε;», διερωτήθηκε, ενώ σχολίασε πώς η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού Βάρρα δείχνει ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε. «Ο λαός νομίζετε δεν καταλαβαίνει; Τέτοιες απατεωνιές; Κοιταχθήκατε το βράδυ στον καθρέφτη;», είπε προς τα κυβερνητικά έδρανα και επεσήμανε πως όλα αυτά είναι ντροπιαστικά και πως η Ελλάδα δεν είναι αφρικανικό κράτος.  

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην υπόθεση Ρούτσι κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη ότι με τις δηλώσεις τους τροφοδότησαν το κλίμα τοξικότητας. Όπως είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι «μας έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς. Η Δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του χωρίς να καθυστερήσει η δίκη όπως έλεγαν τα παπαγαλάκια της ΝΔ».

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

karamanlis-samaras-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

