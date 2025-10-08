ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη για τη στοχοποίηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ-«Θίασος της ΝΔ στην Εξεταστική»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη στοχοποίηση από τη ΝΔ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και Μόσχου Κορασίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «θίασο» της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή.

Με δηκτικό ύφος σχολίασε πως, τελικά, η παράσταση που ταιριάζει στη συμπεριφορά της γαλάζιας πλειοψηφίας δεν είναι το υπαρξιακό «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, αλλά ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο — ένα έργο που σατιρίζει τη μαζική τύφλωση και τη μετάλλαξη της κοινωνίας από τον κυνισμό και την εξουσιομανία.

Καταγγέλλοντας την άδικη στοχοποίηση «έντιμων και καθαρών ανθρώπων» από ένα δίκτυο πολιτικής διαπλοκής, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στο αίτημα του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή Μακάριου Λαζαρίδη για απομάκρυνση συνεργάτη του: «Το δικό μου καθήκον δεν είναι να απομακρύνω τίμιους ανθρώπους, αλλά να αγωνιστώ για να φύγουν από την κυβέρνηση οι απατεώνες και, προπάντων, ο αρχιτέκτονας της παρακμής, ο φαύλος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε την προσπάθεια της ΝΔ να εξισώσει «έντιμα στελέχη με τους πραγματικούς υπεύθυνους των σκανδάλων και σχολίασε τα όσα αποκαλυπτικά κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας.

«Διάβαζα χθες την ανακοίνωση της ΝΔ, πανηγυρίζατε για τις αποκαλύψεις σε βάρος σας… οι αποκαλύψεις Βάρρα είναι εναντίον σας, τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Πω-πω πανηγύρι και χαμός, ανοίγατε σαμπάνιες», είπε για να προσθέσει πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, κατέθεσε πως ο κ. Βορίδης τον εκτέλεσε κατόπιν απαίτησης συμφερόντων επειδή ήθελε να σταματήσει τις ανομίες. «Γι αυτό ανοίγατε σαμπάνιες και πανηγυρίζατε;», διερωτήθηκε, ενώ σχολίασε πώς η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού Βάρρα δείχνει ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε. «Ο λαός νομίζετε δεν καταλαβαίνει; Τέτοιες απατεωνιές; Κοιταχθήκατε το βράδυ στον καθρέφτη;», είπε προς τα κυβερνητικά έδρανα και επεσήμανε πως όλα αυτά είναι ντροπιαστικά και πως η Ελλάδα δεν είναι αφρικανικό κράτος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην υπόθεση Ρούτσι κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη ότι με τις δηλώσεις τους τροφοδότησαν το κλίμα τοξικότητας. Όπως είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι «μας έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς. Η Δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του χωρίς να καθυστερήσει η δίκη όπως έλεγαν τα παπαγαλάκια της ΝΔ».

