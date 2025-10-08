search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:41
BUSINESS

08.10.2025 08:15

SKAG: Στήριξη του Συλλόγου Άλμα Ζωής με δράσεις και προμήθειες για γυναίκες με καρκίνο μαστού 2025

Και για το 2025 συνεχίζεται από την SKAG η υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η εταιρία συμμετέχει στο χορηγικό πρόγραμμα του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου Greece Race for the Cure, παρέχοντας είδη γραφικής ύλης, χαρτικά και υλικά αρχειοθέτησης για τη διοργάνωση.

Η συνεργασία με τον Σύλλογο αποτελεί πλέον θεσμό, υποστηρίζοντας τις δράσεις που απευθύνονται σε χιλιάδες γυναίκες πανελλαδικά. Μέσα από τη διάθεση πρακτικών αγαθών, η εταιρεία συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων και στηρίζεται η καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου.

Η SKAG τονίζει ότι η συλλογική προσπάθεια και η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών ενισχύουν την ενημέρωση, την αλληλεγγύη και την ελπίδα για όσες αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού.

