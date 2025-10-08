SKAG: Στήριξη του Συλλόγου Άλμα Ζωής με δράσεις και προμήθειες για γυναίκες με καρκίνο μαστού 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Και για το 2025 συνεχίζεται από την SKAG η υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Η εταιρία συμμετέχει στο χορηγικό πρόγραμμα του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου Greece Race for the Cure, παρέχοντας είδη γραφικής ύλης, χαρτικά και υλικά αρχειοθέτησης για τη διοργάνωση.
Η συνεργασία με τον Σύλλογο αποτελεί πλέον θεσμό, υποστηρίζοντας τις δράσεις που απευθύνονται σε χιλιάδες γυναίκες πανελλαδικά. Μέσα από τη διάθεση πρακτικών αγαθών, η εταιρεία συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων και στηρίζεται η καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου.
Η SKAG τονίζει ότι η συλλογική προσπάθεια και η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών ενισχύουν την ενημέρωση, την αλληλεγγύη και την ελπίδα για όσες αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού.
