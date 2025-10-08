search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:08
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.10.2025 13:25

Στο «στόχαστρο» της Ζωής ο Τσίπρας: «Κάποιος τον ενεργοποίησε…»

Δεν είναι ότι οι σχέσεις τους ήταν και στα… καλύτερά τους, ωστόσο, με τον Αλέξη Τσίπρα να ξεδιπλώνει πλέον ανοιχτά τη στρατηγική του για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, πλεόν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φαίνεται αποφασισμένη να κλιμακώσει τις επιθέσεις εναντίον του πρώην πρωθυπουργού – και ως προς τη συχνότητα και ως προς την ένταση.

Χαρακτηριστική των προθέσεών της ήταν η τοποθέτησή της για τον Α. Τσίπρα, σήμερα στον ΣΚΑΪ, με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να σημειώνει ότι «η γνώμη μου είναι πως προφανέστατα κάποιος τον ενεργοποίησε προς αυτή την κατεύθυνση (σ.σ. την παραίτησή του από βουλευτής και την ίδρυση νέου κόμματος)», προσθέτοντας προς τους δημοσιογράφους: «Καταλαβαίνετε τι εννοώ».

Μάλλον ο Τσίπρας πρέπει να προετοιμαστεί για… μύδρους απ’ όλες τις πλευρές.

1 / 3