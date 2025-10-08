Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο στη Χαριλάου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παράσυση ενός 12χρονου αγοριού από αυτοκίνητο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο παρέσυρε το ανήλικο αγόρι, περίπου στις 14:30, στην οδό Σύρου, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει στο πόδι.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης:
Εύβοια: Τροχαίο με τρεις τραυματίες (Video)
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια στον Έβρο
Υπερδιπλασιάστηκαν οι καταγγελίες για βία στον χώρο εργασίας: Οι τύποι παρενόχλησης και οι χώροι εργασίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.