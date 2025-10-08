Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο στη Χαριλάου

Παράσυση ενός 12χρονου αγοριού από αυτοκίνητο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο παρέσυρε το ανήλικο αγόρι, περίπου στις 14:30, στην οδό Σύρου, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει στο πόδι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

