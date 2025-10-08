Times: Οι καλύτεροι φθινοπωρινοί προορισμοί για πεζοπορία στην Ευρώπη

Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα και Αλβανία είναι μόνο μερικοί από τους προορισμούς που αποδεικνύονται ιδανικοί αυτή την εποχή, καθώς η έντονη καλοκαιρινή ζέστη υποχωρεί.

Οι Times του Λονδίνου συγκέντρωσαν 25 ξεχωριστές ιδέες για τη νέα σεζόν: από περιηγήσεις στα νησιά των Κυκλάδων και οινογνωσία στο Πιεμόντε, μέχρι ανακαλύψεις στα ορεινά χωριά της Ίστριας και αναζήτηση τρούφας, αλλά και μερικές απρόσμενες επιλογές για απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Στην κορυφή της λίστας των Times βρίσκεται η Ελλάδα, και συγκεκριμένα οι Κυκλάδες — ένας παράδεισος για όσους αγαπούν το island hopping.

Το ταξίδι αυτό υπόσχεται χαλαρούς ρυθμούς και χρόνο για εξερεύνηση σε νησιά όπως η Σύρος, η Πάρος, η Νάξος και η Σαντορίνη, με διαμονή σε απλά, φιλόξενα, οικογενειακά ξενοδοχεία.

Ορισμένες πεζοπορίες είναι οργανωμένες, όπως στην Πάρο, όπου η διαδρομή ακολουθεί έναν παλιό βυζαντινό δρόμο στρωμένο με παριανό μάρμαρο. Άλλες μπορεί να γίνουν ελεύθερα, κατά τις ημέρες ξεκούρασης. Και το καλύτερο: μπορούν να συνδυαστούν με εκδρομές με σκάφος, μαθήματα μαγειρικής ή ακόμη και βουτιές στη θάλασσα, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται επίσης Αθήνα, Δελφοί και Μετέωρα — ένας συνδυασμός που ενώνει ιστορία, φύση και γαστρονομία.

Η εμπειρία ξεκινά με έναν περίπατο γύρω από την Ακρόπολη, μέσα από τους πεζόδρομους που αγκαλιάζουν τον ιερό βράχο. Από εκεί, η διαδρομή συνεχίζει στον Παρνασσό, περνώντας δίπλα από το Μαντείο των Δελφών, για να καταλήξει στα Μετέωρα, όπου τα μοναστήρια μοιάζουν να αιωρούνται πάνω στους απόκρημνους βράχους — ένα θέαμα πραγματικά μαγευτικό.

Κυκλάδες, Ελλάδα

Αλσατία, Γαλλία

Απουλία & Μπαζιλικάτα, Ιταλία

Αθήνα, Δελφοί & Μετέωρα, Ελλάδα

Δυτικό Κορκ, Ιρλανδία

Από τη Μαδρίτη στο Πόρτο, Ισπανία & Πορτογαλία

Ίστρια, Κροατία

Ακτή Αμάλφι, Ιταλία

Μον Μπλαν, Γαλλία

Μαδέρα, Πορτογαλία

Αιολίδες Νήσοι, Σικελία

Βαλένθια, Ισπανία

Τζέρζι, Νησιά της Μάγχης

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

Μέλας Δρυμός, Γερμανία

Νότιο Τιρόλο, Ιταλία

Αζόρες, Πορτογαλία

Μάλτα & Γκόζο

Λα Γκομέρα, Κανάρια Νησιά

Λυκία, Τουρκία

Λομβαρδία, Ιταλία

Καταραμένα Βουνά, Αλβανικές Άλπεις

Όρη Άτλας, Μαρόκο

Πιεμόντε, Ιταλία

Σαρδηνία, Ιταλία

