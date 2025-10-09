Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε δύο προτάσεων μομφής, τις οποίες αντιμετώπιζε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν.

Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.

