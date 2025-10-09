search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 13:39

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

09.10.2025 13:39
von_der_leyen_new_123

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε δύο προτάσεων μομφής, τις οποίες αντιμετώπιζε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν.

Η δεύτερη πρόταση μομφής, που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.

Διαβάστε επίσης:

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση και προσαγωγές τραγουδιστών, ηθοποιών και influencers για κύκλωμα ναρκωτικών

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός μήνας στην ιστορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CrediaBank4
BUSINESS

CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σε βλέπω» της Meghan Kennedy στο Μικρό Παλλάς – Σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη

unnamed (3)
ADVERTORIAL

O Φιάκας: 2ος χρόνος επιτυχίας – Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται!

Emilia Perez_Photo 1
ADVERTORIAL

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez» στο Novacinema1!

embolio-farmakeia-new
ΥΓΕΙΑ

Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:25
CrediaBank4
BUSINESS

CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σε βλέπω» της Meghan Kennedy στο Μικρό Παλλάς – Σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη

unnamed (3)
ADVERTORIAL

O Φιάκας: 2ος χρόνος επιτυχίας – Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται!

1 / 3