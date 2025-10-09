Motor Oil: Επενδύει στο μέλλον του υδρογόνου με δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογόνου, πραγματοποιήθηκε μια στοχευμένη εκπαιδευτική δράση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου−Περαχώρας−Αγίων Θεοδώρων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δέσμευση της Motor Oil να συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση γύρω από τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, στελέχη της Motor Oil παρουσίασαν στους μαθητές, με απλό και κατανοητό τρόπο, τις βασικές αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης και τον ρόλο του υδρογόνου ως καυσίμου μηδενικών ρύπων. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά ανακάλυψαν την έννοια της «κοιλάδας υδρογόνου» και πώς το υδρογόνο μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή ζωή, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRIERES, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe/Clean Hydrogen Partnership. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία κοιλάδας υδρογόνου με κέντρο τα Διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους και τη συνεργασία βιομηχανιών, ακαδημαϊκών φορέων, ερευνητικών κέντρων και τοπικών οργανισμών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπληρώνει μια σειρά ενεργειών της Motor Oil για την ενεργειακή μετάβαση, όπως η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του πρώτου εμπορικού πρατηρίου υδρογόνου στην Ελλάδα από την AVIN, στους Αγίους Θεοδώρους, με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility – Transport. Το πρατήριο τροφοδοτείται προσωρινά με πράσινο υδρογόνο μέσω της Coral Gas, ενώ εντός του επόμενου έτους η Motor Oil σχεδιάζει να ξεκινήσει η ίδια την παραγωγή ανανεώσιμου «πράσινου» υδρογόνου.

Με στοχευμένες επενδύσεις και δράσεις ενημέρωσης, η Motor Oil επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στην ανάπτυξη του υδρογόνου και στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας.

