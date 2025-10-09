search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 19:00
09.10.2025 18:11

Ο ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν 10 χρόνια κοινής πορείας

09.10.2025 18:11
3
Ergin Ataman, προπονητής Παναθηναϊκού AKTOR, Γιάννης Πανόπουλος, OPAP Chief Online Officer, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, και Lukas Antos, OPAP Chief Customer Officer, με την ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR

Δίπλα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, σε κάθε της βήμα, στις ελληνικές διοργανώσεις και τη Euroleague, θα παραμείνει ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, για τρεις ακόμη αγωνιστικές περιόδους.

Μέγας Χορηγός της ομάδας συνεχίζει να είναι το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το οποίο προσάρμοσε το λογότυπό του στα χρώματα της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης των «Πρασίνων».

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR με μέλη από το top management του ΟΠΑΠ

Οι δύο πλευρές θα συμπληρώσουν εφέτος 10 χρόνια κοινής πορείας, με συγκινήσεις, προκλήσεις και επιτυχίες, που έχουν μετατρέψει τη χορηγική τους συνεργασία σε μία αληθινή “οικογενειακή” σχέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε στο «σπίτι» της, το Telekom Center Athens, τη διοίκηση του ΟΠΑΠ και καλεσμένους του, για να περάσουν μια μέρα μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, και ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR

Εκπρόσωποι του top management του ΟΠΑΠ παρακολούθησαν την προπόνηση της ομάδας και συνομίλησαν με τον προπονητή Ergin Ataman και τους παίκτες, ενώ εργαζόμενοι και καλεσμένοι του ΟΠΑΠ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους αστέρες του Παναθηναϊκού AKTOR και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η μέρα ολοκληρώθηκε με ένα ξεχωριστό δείπνο μαζί με τους παίκτες και τα στελέχη του Παναθηναϊκού, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Ergin Ataman, με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Οδυσσέα Χριστοφόρου
Lukas Antos, OPAP Chief Customer Officer, και Γιάννης Πανόπουλος, OPAP Chief Online Officer
Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, με συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ
Photoshooting με τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Ergin Ataman , στο Dinner with the Stars
Backstage γυρισμάτων
Backstage γυρισμάτων
Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director
Backstage γυρισμάτων
Backstage γυρισμάτων
Οι Νίκη Παλάντζα, Pame Stoixima Marketing Community Director, Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Γιάννης Πανόπουλος, OPAP Chief Online Officer και Lukas Antos, OPAP Chief Customer Officer, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Ergin Ataman και τους παίκτες της ομάδας
Backstage γυρισμάτων
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στο Dinner with the Stars
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στο Dinner with the Stars
Backstage γυρισμάτων
Αναμνηστικά δώρα από τον ΟΠΑΠ στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στο Dinner with the Stars

1 / 3