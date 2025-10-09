search
09.10.2025

Πώς η… χοροταξία έφερε δίπλα – δίπλα Δένδια και Άδωνι

Ένα ενδιαφέρον δίδυμο προέκυψε κατά τη χθεσινή εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του τόμου που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μιλάμε για τους υπουργούς Άμυνας, Νίκο Δένδια, και Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι βρέθηκαν να κάθονται δίπλα – δίπλα μόνο λίγες μέρες μετά την έμμεση διαφωνία τους για το ζήτημα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο πώς βρέθηκαν να κάθονται έτσι.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο Ν. Δένδιας είχε ζητήσει από τους διοργανωτές να καθήσει σε σημείο που θα του επέτρεπε να φύγει στη διάρκειά της χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση, καθώς είχε ανειλημμένη υποχρέωση. Έτσι, η θέση του ήταν δίπλα στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, κοντά σε διάδρομο.

Ωστόσο, φθάνοντας στην αίθουσα της εκδήλωσης, διαπίστωσε ότι ο αειθαλής βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Τραγάκης, είχε ήδη κάνει… κατάληψη στη θέση του. Έτσι, αναζήτησε άλλη κενή θέση και αυτή που βρέθηκε τον έφερε δίπλα στον Ά. Γεωργιάδη. Πάντως, οι δύο υπουργοί συνομίλησαν για λίγο, πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

