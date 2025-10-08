Το… καρφάκι της Ντόρας για τον Σαμαρά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη η Ντόρα Μπακογιάννη.
Γνωστή για το βιτριολικό της χιούμορ αλλά και… ατακαδόρισσα από τις λίγες, η βουλευτής της ΝΔ απάντησε στους δημοσιογράφους όταν την πληροφόρησαν ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στην εκδήλωση, που σημειωτέον συγκέντρωσε πλειάδα γαλάζιων στελεχών.
Είμαι συντετριμμένη που δεν ήρθε ο Αντώνης αλλά θα το αντέξω…
«Παγωτό» οι δημοσιογράφοι…
