Το… καρφάκι της Ντόρας για τον Σαμαρά

Δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη η Ντόρα Μπακογιάννη.

Γνωστή για το βιτριολικό της χιούμορ αλλά και… ατακαδόρισσα από τις λίγες, η βουλευτής της ΝΔ απάντησε στους δημοσιογράφους όταν την πληροφόρησαν ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στην εκδήλωση, που σημειωτέον συγκέντρωσε πλειάδα γαλάζιων στελεχών.

Είμαι συντετριμμένη που δεν ήρθε ο Αντώνης αλλά θα το αντέξω…

«Παγωτό» οι δημοσιογράφοι…

