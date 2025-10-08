Άβολη χειραψία μεταξύ Μητσοτάκη και Αυγενάκη

Άβολη χειραψία αντάλλαξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Λευτέρη Αυγενάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών.

Μπαίνοντας στην αίθουσα ο Πρωθυπουργός καταχειροκροτήθηκε. Αφού κατέβηκε μερικά σκαλιά ο Λευτέρης Αυγενάκης, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πλησίασε, δίνοντας του το χέρι.

Ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στη χειραψία, στρέφοντας όμως το βλέμμα του κάτω.

