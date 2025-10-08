Άβολη χειραψία μεταξύ Μητσοτάκη και Αυγενάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άβολη χειραψία αντάλλαξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Λευτέρη Αυγενάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών.
Μπαίνοντας στην αίθουσα ο Πρωθυπουργός καταχειροκροτήθηκε. Αφού κατέβηκε μερικά σκαλιά ο Λευτέρης Αυγενάκης, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πλησίασε, δίνοντας του το χέρι.
Ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στη χειραψία, στρέφοντας όμως το βλέμμα του κάτω.
Διαβάστε επίσης
Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos/Video)
«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη
«Χάραξες τον δρόμο, με όπλο τους αγώνες να πάρουμε οξυγόνο» – Πλήθος κόσμου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.