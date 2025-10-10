Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Η ΕΕ προσπαθεί να επανεξοπλιστεί αλλά έχει ξεχάσει τι σημαίνει να αμύνεσαι

Κεντρικός ομιλητής στο 9ο Ελληνο-Βρετανικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ ήταν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. .

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε το κοινό να αναρωτηθεί αν το Λονδίνο μοιράζεται με την Άγκυρα την ίδια κοσμοθεωρία και τις ίδιες γεωπολιτικές επιδιώξεις.

I was honoured to be the keynote speaker at the University of #Cambridge, at the Opening Plenary of the Hellenic-British Symposium, on the topic "Greece and the United Kingdom – Partners in an Age of Uncertainty".#GreekBritishSymposium pic.twitter.com/TH2Q9p6Cnz — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 10, 2025

«Θα πρότεινα μια δοκιμασία στους φίλους μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βέβαιο ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα μοιράζονται την ίδια άποψη για τον κόσμο, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες φιλοδοξίες. Ορίστε, λοιπόν, μια δοκιμασία. Έχουμε Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε δύο διαφορετικές φωτογραφίες του κόσμου σε 20 ή 30 χρόνια. Και σκεφτείτε, παρακαλώ, πόσο παρόμοιες θα ήταν αυτές οι δύο φωτογραφίες. Ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι το Λονδίνο σε 20 ή 30 χρόνια και ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι η Άγκυρα σε 20 ή 30 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Τα ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην Τουρκία

Ο υπουργός Άμυνας παρατήρησε την αντίφαση η Τουρκία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά να «διατηρεί τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. «Δεν έχει επιβάλει ούτε μία κύρωση στη Ρωσία. Ακριβώς το αντίθετο. Ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία».

Η Ρωσία και η Τουρκία βλέπουν τα Βαλκάνια σαν αρένα γεωπολιτικού ανταγωνισμού

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν τα Βαλκάνια αγνοηθούν, μπορούν να πυροδοτήσουν πολέμους και τόνισε ότι η Ρωσία και η Τουρκία βλέπουν την περιοχή σαν αρένα γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

«Πιστεύουμε πως τώρα τα Βαλκάνια παραμελούνται, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε την ίδια στιγμή που βλέπουμε ξένους παράγοντες, τη Ρωσία, την Τουρκία, να βλέπουν τα Βαλκάνια ως αρένα γεωπολιτικού ανταγωνισμού, θα θέλαμε να συνεργαστούμε περισσότερο με το Ηνωμένο Βασίλειο για να επηρεάσουμε την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια».

Στην Ευρώπη έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει να μπορείς να αμύνεσαι

Για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, είπε, «Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, είναι ο ελέφαντας που φεύγει από το δωμάτιο. Και υπάρχει ένα σαφές κενό και αυτό το κενό πρέπει να γεμίσει, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και εδώ η συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Διότι, θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η Ευρώπη προσπαθεί να επανεξοπλιστεί. Και ανακοινώνονται τεράστια ποσά χρημάτων για αυτά τα προγράμματα επανεξοπλισμού, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Διότι δεν είναι μόνο εξοπλισμός. Δεν είναι μόνο πλατφόρμες. Υπάρχει ένας άλλος χαμένος κρίκος. Αυτός ο χαμένος κρίκος είναι ο πολιτισμός.Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει να μπορείς να αμύνεσαι. Και για να ανακτήσεις την κουλτούρα της αυτοδυναμίας, θα χρειαστεί χρόνος. Δεν είναι μόνο χρήματα».

Αλλάζουμε τα πάντα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάταξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.« Η Ελλάδα είναι επίσης μια μικρή χώρα, 11 εκατομμύρια πληθυσμό, 230 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ. Αλλά, για άλλη μια φορά έχουμε υπερμεγέθεις ένοπλες δυνάμεις επειδή αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη απειλή από τον γείτονά μας. Ο γείτονάς μας και η απειλή είναι δεκαπλάσιες από το μέγεθός μας, οπότε πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε. Με την Ατζέντα 2030» αλλάζουμε τα πάντα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Κυριολεκτικά τα πάντα. Από τη δομή μέχρι τα οπλικά συστήματα. Αλλά, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Ένας στρατός δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει ερωτήσεις. Ένας στρατός είναι εκπαιδευμένος να υπακούει σε εντολές, σωστά; Αλλά, δυστυχώς, απλώς υπακούοντας σε εντολές, δεν μπορείς να επιβιώσεις στο σύγχρονο πολεμικό περιβάλλον. Έτσι, προσπαθούμε να διδάξουμε στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός από την υπακοή σε εντολές, να αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις».

