search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 07:45

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Οκτωβρίου

10.10.2025 07:45
pudding_new

Σήμερα Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης,
  • Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή,
  • Λαμπία, Λάμπω.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:29 – Δύση ήλιου: 18:55
🌖 Σελήνη 18.5 ημερών

Διαβάστε επίσης

Αίθριος καιρός με ήπιους ανέμους και μικρές νεφώσεις – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας το επόμενο τριήμερο

Καρυστιανού στον Alpha: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη παρωδία, χωρίς ενόχους» (Video)

Στην εντατική 13χρονος μετά το μαχαίρωμα στην Τρίπολη – Δείτε βίντεο από τη συμπλοκή των ανηλίκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
letitia-james
ΚΟΣΜΟΣ

Το «κυνήγι μαγισσών» του Τραμπ συνεχίζεται: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

alhpa new
MEDIA

Alpha: Ρίχνει τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς» στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί για το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ – «Ήμουν πολύ ανήσυχη για την υγεία των παιδιών μας»

doctor_new
ΥΓΕΙΑ

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί: «Εκπαιδεύουμε γιατρούς που αξιοποιούνται τελικά από άλλες χώρες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:43
letitia-james
ΚΟΣΜΟΣ

Το «κυνήγι μαγισσών» του Τραμπ συνεχίζεται: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

alhpa new
MEDIA

Alpha: Ρίχνει τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς» στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

1 / 3