Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Οκτωβρίου

Σήμερα Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης,

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή,

Λαμπία, Λάμπω.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:29 – Δύση ήλιου: 18:55

🌖 Σελήνη 18.5 ημερών

