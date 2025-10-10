Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Οκτωβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σήμερα Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:29 – Δύση ήλιου: 18:55
🌖 Σελήνη 18.5 ημερών
Διαβάστε επίσης
Αίθριος καιρός με ήπιους ανέμους και μικρές νεφώσεις – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας το επόμενο τριήμερο
Καρυστιανού στον Alpha: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη παρωδία, χωρίς ενόχους» (Video)
Στην εντατική 13χρονος μετά το μαχαίρωμα στην Τρίπολη – Δείτε βίντεο από τη συμπλοκή των ανηλίκων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.