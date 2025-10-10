Πώς έσπασε η σιωπηρή συμμαχία Ανδρουλάκη – Γερουλάνου  

Επί 11 μήνες, ήτοι από τον περσινό Οκτώβριο που έγιναν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος αποτελούσε τον έναν από τους δύο βασικούς συμμάχους του Νίκου Ανδρουλάκη, από τη χορεία των υποψήφιων προέδρων σε εκείνη τη μάχη – η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν η άλλη σύμμαχος.

Ο Γερουλάνος φαινόταν να δίνει… ραντεβού για ρεβάνς μετά τις εθνικές εκλογές και ο Ανδρουλάκης ήθελε με τις δύο συμμαχίες να περιορίσει τον Χάρη Δούκα και να περιθωριοποιήσει εντελώς τον Μιχάλη Κατρίνη και την Νάντια Γιαννακοπούλου, που είχαν κατέλθει στην κούρσα για την ηγεσία και διεκδικούσαν να γίνουν πόλοι.

Αλλά, λίγο η μέτρια δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, που απειλεί το κόμμα με οδυνηρή έκπληξη στις εκλογές αν δεν αλλάξει κάτι, λίγο η πίεση που δεχόταν από τη βάση (του) ο Γερουλάνος, έκαναν τον βουλευτή της Α’ Αθήνας να στείλει το δίμηνο τελεσίγραφο για τη βελόνα, αλλά και να κινείται πλέον έντονα στο εσωκομματικό πεδίο.

Και ενώ ο Δούκας, αλλά και ο Κατρίνης με την Γιαννακοπούλου, δεν δίνουν δικαιώματα στη Χαριλάου για εσωκομματικά παιχνίδια, έχει πλέον διαρραγεί η σχέση του Ανδρουλάκη με τον Γερουλάνο.

Και κάπως έτσι το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσει ο πρόεδρος τον βουλευτή, αλλά και αν θέλει και μπορεί ο Γερουλάνος να πάει σε μετωπική κόντρα, εφόσον αγριέψουν τα πράγματα.

Πάντως να φτάσουν… αγαπημένοι στις κάλπες, μοιάζει περίπου απίθανο.

