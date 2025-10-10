Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Τα «δύο πρόσωπα» της ΝΔ

«Αν συγκρίνει κανείς τις παρουσίες στο βιβλίο του Στυλιανίδη και στο βιβλίο του Πατέλη, είναι τα δύο πρόσωπα της ΝΔ. Και ο Μητσοτάκης πορεύεται συνδυαστικά».

Με αυτή τη φράση, κεντρικός υπουργός της κυβέρνησης συνόψιζε το… αναγνωστικό διήμερο της Νέας Δημοκρατίας.

Ομολογουμένως, η παρουσίαση βιβλίου του κ. Πατέλη συγκέντρωσε ένα πολύ πιο κεντρογενές και τεχνοκρατικό ακροατήριο, με πολλά κυβερνητικά στελέχη και λίγους «γαλάζιους» βουλευτές.

Σε αντίθεση με το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Σημειωτέον, ο κ. Πατέλης δεν προσποιήθηκε ποτέ ότι πορεύεται διαφορετικά, ούτε ποτέ ανέπτυξε στενές σχέσεις με τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ίσως και πολλοί βουλευτές να θεωρούν ότι στο πρόσωπο του συμβολοποιείται η έντονη περίοδος πριν από την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών που «γρατσούνισε» το κυβερνών κόμμα.

Από την άλλη, είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτι που του πίστωσε και ο ίδιος εξερχόμενος της παρουσίασης.

Μια ματιά στις πρώτες σειρές της παρουσίασης του βιβλίου του κ. Πατέλη αρκούσε για να διαπιστώσει κανείς ότι εκεί βρίσκονταν πολλά από τα πρόσωπα που δεν ήρθαν στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Yπουργοί και υφυπουργοί όπως ο Άκης Σκέρτσος, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Λίνα Μενδώνη, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Νίκος Τσάφος, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Στους λίγους βουλευτές που έδωσαν το παρών διέκρινε κανείς τον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και την προκάτοχο του Μαρία Συρεγγέλα, τον Χρήστο Σταϊκούρα που συνεργάστηκε με τον κ. Πατέλη για χρόνια ως υπουργός Οικονομικών, αλλά και τους Τάσο Χατζηβασιλείου, Μαρία Αντωνίου, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και Σπύρο Κυριάκη.

Στα στελέχη που εμφανίστηκαν και στα δύο βιβλία συγκαταλέγονται οι Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Ντόρα Μπακογιάννη, Χριστός Δήμας κ.α.

Σε μεγάλο βαθμό, τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στην Εθνική Πινακοθήκη συμβολίζουν το «άνοιγμα» που επιχειρήθηκε επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΝΔ και έφερε την ισχυροποίηση του κόμματος, με ποσοστά αυτοδυναμίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

O κ. Μητσοτάκης παραμένει θιασώτης της αμφίπλευρης διεύρυνσης.

Σε αυτό το πλαίσιο προσφάτως επιστράτευσε τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος θα πολιτευτεί στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει να εξαπολύει τις πρώτες τροχειοδεικτικές βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα, έστω και χωρίς να τον κατονομάζει.

Kαι αιχμές κατά Τσιπρα

Με δεδομένο λοιπόν ότι το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη περιγράφει, μεταξύ άλλων, τον δρόμο για την αλλαγή εικόνας της χώρας στο εξωτερικό μετά την περίοδο Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν το άφησε να περάσει ασχολίαστο όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους, κατά την έξοδο του από την παρουσίαση.

«Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται πάντα από τον ελληνικό λαό. Αλλά όπως του είχα εμπιστοσύνη το 2023, όταν έπρεπε να έρθει μία εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει ουσιαστικά τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στο αν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης της περιόδου Τσίπρα.

