Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ εξοφλεί δάνειο 230 εκατ. δολαρίων και ολοκληρώνει εξαγορά-ορόσημο της Bally’s International Interactive

Σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της ενίσχυσης της διεθνούς της παρουσίας σηματοδοτεί η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., η οποία ανακοίνωσε την πλήρη εξόφληση δανείου ύψους 230 εκατ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive, συνολικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ. Οι δύο κινήσεις ενισχύουν αποφασιστικά τη χρηματοοικονομική θέση και την παγκόσμια επιρροή του ελληνικού ομίλου στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025 από τη θυγατρική Intralot Inc., με την εξόφληση να καλύπτει το κεφάλαιο, τους τόκους και τα σχετικά έξοδα. Το δάνειο, το οποίο είχε συναφθεί στις 28 Ιουλίου 2022 με κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών υπό τη διαχείριση της KeyBank National Association, είχε διάρκεια τεσσάρων ετών, έως τον Ιούλιο του 2026. Με την εξόφληση, η Intralot Inc. προχώρησε στον τερματισμό της σύμβασης και στην πλήρη απελευθέρωση από τις δεσμεύσεις που τη συνόδευαν.

Παράλληλα, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive, έναντι επιχειρηματικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ, εξέλιξη που μετασχηματίζει ουσιαστικά τη δομή του Ομίλου και τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η συναλλαγή συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία της Bally’s στον τομέα του iGaming με την ηγετική θέση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ στις λογοτεχνικές λύσεις και τα συστήματα λοταριών, δημιουργώντας έναν νέο διεθνή όμιλο με ισχυρές συνέργειες, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Το συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε σε 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ σε μετοχές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, με την έκδοση 873,7 εκατ. νέων μετοχών στην τιμή των 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Συμπεριλαμβανομένης της προϋπάρχουσας συμμετοχής της Bally’s (207,5 εκατ. μετοχές), το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανέρχεται πλέον σε περίπου 58%, καθιστώντας τη πλειοψηφικό μέτοχο του ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέστη εφικτή ύστερα από την εξασφάλιση ενός εκτεταμένου χρηματοδοτικού σχήματος και την έγκριση όλων των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών διαδικασιών. Η νέα κεφαλαιακή δομή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ περιλαμβάνει:

Ομολογιακό δάνειο ύψους 900 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, εκ των οποίων τα 600 εκατ. φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,75%, και τα 300 εκατ. κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR + 4,5%.

Δάνειο 400 εκατ. λιρών (460 εκατ. ευρώ) από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Τοκοχρεολυτικό δάνειο 200 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 429 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης 390 εκατ. νέων μετοχών στην τιμή των 1,10 ευρώ, διαδικασία που προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και υπερκαλύφθηκε πολλαπλάσια. Τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη του μετρητού τιμήματος, την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων και την ενίσχυση των διαθεσίμων της εταιρείας.

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ εξασφάλισε, επίσης, σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη, παρέχοντας επιπλέον ρευστότητα και ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα προσωρινά pro forma οικονομικά στοιχεία, για τους δώδεκα μήνες έως τις 30 Ιουνίου 2025, ο ενοποιημένος όμιλος εμφανίζει κύκλο εργασιών 1,1 δισ. ευρώ και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 39%, επιδόσεις που αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες λειτουργικές συνέργειες, την τεχνολογική καινοτομία και την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές.

Η ενοποίηση των δύο εταιρειών βασίζεται στη συνδυαστική αξιοποίηση των πλατφορμών της Bally’s – όπως το Vitruvian Data Platform – και των συστημάτων λοταρίας της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, LotosX και PlayerX, που χρησιμοποιούνται ήδη από κυβερνήσεις και φορείς διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η νέα εταιρική δομή τοποθετεί την ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες του χώρου, με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακας, διαφοροποιημένα έσοδα στους τομείς B2G, B2B και B2C, καθώς και σταθερό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η συνένωση των δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στον όμιλο να διευρύνει το διεθνές του αποτύπωμα και να αξιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ψηφιακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, σε μια αγορά που προβλέπεται να προσεγγίσει τα 200 δισ. ευρώ έως το 2029.

Με τις κινήσεις αυτές, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ σηματοδοτεί μια νέα εποχή στρατηγικής επέκτασης, οικονομικής ενδυνάμωσης και τεχνολογικής υπεροχής, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως έδρα διεθνών εταιρειών τεχνολογίας με παγκόσμια απήχηση.

