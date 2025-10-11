Καρφιά Ανδρουλάκη στον Τσίπρα χτυπώντας στο «ηθικό πλεονέκτημα»

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα οργανωμένο κόμμα με πρόγραμμα που παίζει μπάλα στο προσκήνιο και δεν προσπαθεί ούτε με συμφέροντα, ούτε με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής επιβίωσης», τόνισε μιλώντας στο Olympia Forum ο Νίκος Ανδρουλάκης αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα χτυπώντας τον σε αυτό που ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός περιέγραφε ως ηθικό πλεονέκτημά του όταν ήταν στην εξουσία.

Με λίγα λόγια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του χρεώνει εμμέσως πλήν σαφώς ότι κινείται στο παρασκήνιο με συμφέροντα υπογραμμίζοντας ότι εκείνος ηγείται ενός οργανωμένου κόμματος στο προσκήνιο. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει για τα καλά στο σκληρό ροκ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παίρνει πάνω του την μετωπική σύγκρουση.

«Κατάφερα να φτάσω εδώ που έφτασα με πολύ μεγάλο αγώνα και αντιπαράθεση με συμφέροντα που δεν θέλουν η χώρα να πάει μπροστά αλλά να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα» συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας ως παράδειγμα το δικό του πολιτικό προφίλ για να τονίσει ότι εκφράζει ένα αξιακό σύστημα κόντρα στα συμφέροντα. Στη φράση αυτή τα μηνύματα έχουν δύο αποδέκτες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα στην «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ που εκφράζεται από όλα τα στελέχη του υπογραμμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχασε σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν μπορεί τώρα να εμφανιστεί ως απειλή για την κυβέρνηση. Με την λογική αυτή θέλουν να αποδομήσουν τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ουσιαστικά αυτός είναι το νέο «χαρτί» στην αντιπολίτευση που μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασης του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι ο επόμενος Πρωθυπουργός και το κόμμα πρέπει να έχουν βαθμούς ελευθερίας και να μην είναι σε ομηρία των συμφερόντων που τα στηρίζουν και συμπληρώνει ότι δεν θα έβαζε ποτέ στην ζυγαριά το ήθος και την αξιοπρέπεια του για την εξουσία. Κανένα σημείο από τις απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι τυχαίο καθώς την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μάχη που θα δώσει απέναντι στα συμφέροντα μέσω της συνέντευξης του στην ΕΦΣΥΝ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να δώσει το μήνυμα ότι αυτή την μάχη μπορεί να την δώσει μόνο εκείνος ουσιαστικά.

Στελέχη του κόμματος από την εσωκομματική αντιπολίτευση μπερδεύουν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους την θέση του ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι πιθανός συνομιλητής ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται και σε αυτό το σημείο την πόρτα να την κλείσει εμφατικά με νέα του παρέμβαση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

