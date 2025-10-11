search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 00:50

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

11.10.2025 00:50
spain covid

Η χήρα ενός Ιταλού πολίτη ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από κορωνοϊό, θα πρέπει να επιστρέψει σε ασφαλιστική εταιρία 200.000 ευρώ.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της πόλης Πάρμα αρχικά είχε αποφανθεί ότι η οικογένεια του εκλιπόντα δικαιούνταν να λάβει το συγκεκριμένο ποσό από την ασφαλιστική εταιρία. Τώρα, όμως, το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και υποχρέωσε την χήρα να επιστρέψει τα χρήματα που της είχαν καταβληθεί. Η αιτιολογία είναι ότι ο άνδρας της είχε υπογράψει ασφάλεια που κάλυπτε “θάνατο οφειλόμενο σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα”, αλλά ότι έστω και αν επέφερε σοβαρότατες επιπλοκές – όπως και τον θάνατο- ο ιός της covid δεν πρέπει να θεωρείται βίαιο περιστατικό. Τη σχετική ερμηνεία επιβεβαίωσε, με πρόσφατη απόφασή του, και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Παρά ταύτα, υπήρξαν δικαστήρια της χώρας που ακολούθησαν διαφορετική γραμμή. Δικαστής της πόλης Βερτσέλι, στη βόρεια περιφέρεια Πεδεμόντιο, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ενός γιατρού -οφειλόμενος στην covid 19- θα πρέπει να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική η οποία κάλυπτε μόνον βίαια συμβάντα και ατυχήματα.

Οι σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η δικαστική ετυμηγορία αλλάζει κάποιες φορές βάσει του επαγγέλματος του θύματος, του χώρου στον οποίο έγινε η μόλυνση και φυσικά, κάποιων όρων και προϋποθέσεων του συμβολαίου της ασφάλειας που είχε υπογραφεί.

Διαβάστε επίσης:

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

seismos xili
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

routsi ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων αφιέρωσαν τη νίκη στη Γερμανία στον Πάνο Ρούτσι: «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 01:37
spain covid
ΚΟΣΜΟΣ

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

mansur yavas
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο Ερντογάν και ο δήμαρχος της Άγκυρας – Άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών ζητά η Εισαγγελία για έρευνα σε βάρος του

dasmoi ee – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο Τραμπ

1 / 3