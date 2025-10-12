Χατζηδάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι χώρος διαμαρτυριών»

Με μια εκτενή ανάρτηση στο Facebook, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, την Κυριακή (12/10) πήρε θέση για τη συζήτηση που έχει προκύψει σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να περάσει η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης άρχισε τη διαδικτυακή τοποθέτησή του με ένα ρητορικό ερώτημα: «Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι! Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δημιουργήθηκε για να τιμούμε τη μνήμη όλων των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Κι όχι για να φιλοξενεί κάθε λογής διαμαρτυρίες», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Όποιος θέλει να διαδηλώνει, να διαμαρτύρεται, να διοργανώνει εκδηλώσεις έχει σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα για να το κάνει! Είναι ανάγκη κάθε λογής διαμαρτυρίες να διοργανώνονται σε ένα ιερό μνημείο της χώρας; Και όποιος θέλει να διαμαρτύρεται στο κέντρο της πόλης έχει στη διάθεσή του όλο το υπόλοιπο κέντρο της Πρωτεύουσας για να το κάνει, με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και των νόμων, αλλά και όλη την υπόλοιπη Πλατεία Συντάγματος! Πρέπει ντε και καλά οι διαμαρτυρίες να διοργανώνονται πάνω στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ στρίμωξε τον Νετανιάχου, αλλά ίσως και να τον έχει σώσει

ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα – 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Γάζα: Τέλος στο θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων βάζει εκπρόσωπος του Νετανιάχου – «Ξημερώματα Δευτέρας»