Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (90-86): Live η πρώτη μπασκετική μάχη των «αιωνίων»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στη πρώτη μεγάλη μάχη με την «πορτοκαλί» θεά.

Το παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα, διεξάγεται με δύο μεγάλες απουσίες, αυτή του Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και του Εβάν Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό.

Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος

Στις βολές ο Ντόρσεϊ και 90-86 με 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι

88-84 o Ντιλικίνα στο πιο κρίσιμο καλάθι του ματς

Με αιφνιδιασμό μπροστά ξανά ο Παναθηναϊκός (80-81) στα 2:41 πριν το τέλος

Στο 72-67 ο Ολυμπιακός με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου

Τέλος τρίτου οκταλέπτου, 68-67 προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Ο Βεζένκοφ έχει 18 πόντους

O Βεζένκοφ δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 58-57, άμεση απάντηση με δύο καλάθια των πρασίνων

Σερί του Ολυμπιακού με μπροστάρη τον Βεζένκοφ και … έχουμε ντέρμπι ξανά (52-53)

Αρχισε το τρίτο δεκάλεπτο

Ημίχρονο με προβάδισμα του Παναθηναϊκού με 43-48, μείωσε με buzzer beater από το τρίποντο ο Βεζένκοφ

Ο Τολιόπουλος οδηγεί σε ένα σερί τον Παναθηναϊκό που περνά μπροστά με 7 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι (32-39). Στους 10 έφτασε στη συνέχεια η διαφορά (32-42)

Καλό μπάσκετ και εκατέρωθεν καλάθια στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου

Με κάρφωμα του Ερνανγκόμεζ ο Παναθηναϊκός κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος 18-21

Ο Σορτς κάνει το 16-16 με λέι απ και με τρίποντο το 16-19

Ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ έφεραν μπροστά τον Ολυμπιακό με 10-9

Ο Σορτς πήρε μερικά εύστοχα σουτ και έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό

Ολα έτοιμα για το τζάμπολ

