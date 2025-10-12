Θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα: «Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς – Τι μεταδίδει το Reuters

Ραγδαίες εξελίξεις όσο αφορά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, καθώς σύμφωνα με το Reuters η Χαμάς θα απελευθερώσει «από στιγμή σε στιγμή» τους 20 ζωντανούς ομήρους από τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως η ανταλλαγή των πρώτων ομήρων ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ ήταν προγραμματισμένη για αύριο Δευτέρα 10/12. Παρ’ όλα αυτά με βάση το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters η Χαμάς προχωράει από σήμερα στην απελευθέρωση 20 Ισραηλινών κρατουμένων.

Οι πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες είναι συγκεχυμένες, ενώ σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζ. Ντ. Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τόνισε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. «Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News. Ακόμη, πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Παζάρι της τελευταίας στιγμής για τους ομήρους: Τι ζήτησε η Χαμάς για να απελευθερώσει σήμερα τους Ισραηλινούς

Η Χαμάς έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους και είναι έτοιμη να αρχίσει την απελευθέρωσή τους ακόμα και σήμερα, μεταδίδει η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές εξοικειωμένες με το θέμα.

Το μήνυμα, το οποίο η παλαιστιανική οργάνωση φέρεται να έστειλε μέσω Αράβων μεσολαβητών, σηματοδοτεί, όπως σημειώνει η WSJ, την πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους.

«Απαντά επίσης στην αβεβαιότητα σχετικά με το αν η Χαμάς θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει γρήγορα όλους τους ζωντανούς ομήρους, δεδομένης της κατεστραμμένης και κατακερματισμένης κατάστασής της, και υποδηλώνει ένα πιθανώς επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωσή τους» προστίθεται στο δημοσίευμα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας»

Κατά την αμερικανική εφημερίδα, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ακόμα και σήμερα, Κυριακή, το βράδυ αν και εξακολουθεί να εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η Χαμάς ενημέρωσε, επίσης, τους μεσολαβητές και το Ισραήλ ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων και ότι θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζει το σχέδιο Τραμπ για την παράδοσή τους.

Την κατάσταση αυτή φαίνεται ότι αποδέχονται και οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη συλλογή των σορών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δημιουργείται μια πολυεθνική ομάδα εργασίας – με συμμετοχή της Τουρκίας, των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου – για τον εντοπισμό των πτωμάτων των Ισραηλινών ομήρων των οποίων η θέση είναι άγνωστη.

Προκαλεί το Ισραήλ εν μέσω εκεχειρίας: «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στα τούνελ της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων»

Τις φλόγες της γενικευμένης σύγκρουσης φουντώνει πάλι το Ισραήλ, λίγο πριν την ανταλλαγή ομήρων με την Χαμάς και την Σύνοδο στην Αίγυπτο, καθώς λέει πως θα καταστρέψει όλες τις εναπομείνασες υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο: Νέα προειδοποίηση για «δραματική» κλιμάκωση αν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Tomahawk την Ουκρανία

«Greken»: Ποιος είναι ο Έλληνας αρχηγός συμμορίας της Σουηδίας που συνελήφθη στο Μεξικό

Προκαλεί το Ισραήλ εν μέσω εκεχειρίας: «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στα τούνελ της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων»