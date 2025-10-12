«Greken»: Ποιος είναι ο Έλληνας αρχηγός συμμορίας της Σουηδίας που συνελήφθη στο Μεξικό

Ο Μίκαελ Τενέζος, γνωστός στις Αρχές με το ψευδώνυμο «Greken» (Έλληνας), ο οποίος θεωρείται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στη Σουηδία και ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη άνδρα, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του, στο Κανκούν του Μεξικού, κατόπιν αιτήματος της Europol, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μεξικανική κυβέρνηση.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, γνωστό και με το προσωνύμιο «Έλληνας», που φέρεται να ηγείται της σουηδικής συμμορίας Dalen, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπόριο ναρκωτικών. Οι Αρχές της Σουηδίας τον χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας.

Autoridades de Cancún, no México, prenderam o narco sueco Mikael Tenazos, o Grego, procurado pela Suécia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Líder do grupo criminoso Dalen, Grego está envolvido em diversos homicídios na guerra de gangues da Suécia. https://t.co/jcQfwZolan pic.twitter.com/GKPm0aisjz — Submundo Criminal (@submundodocrime) October 11, 2025

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών του Μεξικού, Omar Garcia Harfuch, αναφέρει επίσης σε δήλωσή του στο X ότι ο «Greken» έχει συλληφθεί.

Η σουηδική αστυνομία έχει λάβει γνώση των πληροφοριών σχετικά με τη σύλληψη και συνεργάζεται στενά για τις έρευνες, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της αρχής.

Ο Τενέζος καταζητείται διεθνώς και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ερήμην σε βάρος του τόσο από το δικαστήριο του Sundsvall όσο και από το δικαστήριο του Södertälje – ως ύποπτος, μεταξύ άλλων, για διακίνηση ναρκωτικών, απόπειρα δολοφονίας, και σοβαρά παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Η εισαγγελέας Ida Arnell είναι υπεύθυνη για μία από τις υποθέσεις. Και αυτή έχει λάβει γνώση των πληροφοριών που έχουν δημοσιευθεί στα ΜΜΕ, αλλά δεν τις έχει επιβεβαιώσει.

«Η άποψή μας είναι ότι βρισκόταν στο Μεξικό», λέει.

Η δεύτερη υπόθεση διευθύνεται από τον εισαγγελέα Daniel Jonsson, ο οποίος δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη.

«Ωστόσο, έχουμε εργαστεί σκληρά για να συλληφθεί. Έχουμε έρθει σε επαφή με τις μεξικανικές αρχές. Δεν επιθυμώ να αναφερθώ στο πώς και πότε», είπε.

Η Σουηδία δεν έχει συμφωνία έκδοσης με το Μεξικό. Ταυτόχρονα, οι αρχές της χώρας αναφέρουν ότι ο Τενέζος τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να μεταφερθεί στην Ευρώπη και να παραδοθεί στη σουηδική αστυνομία.

Οι πιθανότητες να εκδοθεί ο Τενέζος θα εξαρτηθούν από τις κατηγορίες για τις οποίες συνελήφθη, σύμφωνα με τους Arnell και Jonsson.

«Αν οι πληροφορίες είναι σωστές, μπορεί να συνελήφθη είτε για εγκλήματα που διέπραξε στο Μεξικό είτε κατόπιν αιτήματός μας για έκδοση», λέει ο Arnell.

Εμπλέκεται στον πιο αιματηρό πόλεμο συμμοριών

Ο «Greken» έχει χαρακτηριστεί ως ηγετική φυσιογνωμία του δικτύου «Ντάλεν» («Dalen»), που έχει τη βάση του στη νότια Στοκχόλμη, και θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στο περιβάλλον των συμμοριών της Σουηδίας.

Ο Μίκαελ, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές, καταζητείται για συμμετοχή σε υποθέσεις παράνομης εμπορίας όπλων, διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Παρότι η μεξικανική ανακοίνωση δεν αναφέρει ρητά την εθνικότητά του, έχει γίνει γνωστό ότι έχει ελληνικές ρίζες.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση, που δημοσιοποίησε η εφημερίδα Expressen, το δίκτυο εμπλέκεται σχεδόν στα μισά από όλα τα περιστατικά βίας μεταξύ συμμοριών, που οδήγησαν σε θανάτους ή τραυματισμούς.

Η σύλληψη του έγινε την ώρα που κινούνταν με αυτοκίνητοσε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο άλλος συλληφθείς παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Τα τελευταία χρόνια, διάφοροι φερόμενοι ως επικεφαλής ευρωπαϊκών συμμοριών, που διατηρούσαν σχέσεις με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών, συνελήφθησαν στο Μεξικό.

