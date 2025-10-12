Παλέρμο: Εν ψυχρώ δολοφονία 21χρονου – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά

Σοκ έχει προκαλέσει στο Παλέρμο η δολοφονία του 21χρονου Πάολο Ταορμίνα, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν επιχείρησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως «δέκα άτομα χτυπούσαν ένα αγόρι και ο Πάολο τους είπε να σταματήσουν και να φύγουν γιατί ενοχλούσαν».

«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι» περιέγραψε ο ίδιος μάρτυρας.

Μετά τον πυροβολισμό η ομάδα των δραστών διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με σκούτερ αφήνοντας πίσω τους χάος, αναποδογυρισμένα τραπέζια και κραυγές, σύμφωνα με την Corriere Della Serra.

Στην περιοχή έσπευσαν Καραμπινιέροι και τρία ασθενοφόρα, όμως ήταν ήδη αργά. Ο 21χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Kατέρρευσε η μητέρα του

«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι; Πώς θα ζήσω εγώ τώρα; Μου πήρατε την ελπίδα» δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του Πάολο.

Φίλοι του 21χρονου έκαναν λόγο για έναν ευγενικό, καλότροπο και εργατικό νέο που έδινε δύναμη στους γονείς του, την αδελφή του και τον μικρότερο αδελφό του.

«Πάολο ήσουν πολύτιμος, τώρα θα είσαι ανάμεσα στους αγγέλους και θα φωτίζεις τον δρόμο της οικογένειάς σου», ανέφερε φίλη του στον αποχαιρετισμό της.

Διαβάστε επίσης:

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

Ισπανία: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα – Χάος προκάλεσε η καταιγίδα Alice (Video)

Τελ Αβίβ: Ανελέητο γιουχάρισμα στον Νετανιάχου από συγκεντρωμένους στην Πλατεία Ομήρων – Αποθέωσαν… τον Τραμπ (Video)