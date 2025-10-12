search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 16:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 13:35

Προκαλεί το Ισραήλ εν μέσω εκεχειρίας: «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στα τούνελ της Χαμάς μετά την απελευθέρωση των ομήρων»

12.10.2025 13:35
gaza 3345- new

Τις φλόγες της γενικευμένης σύγκρουσης φουντώνει πάλι το Ισραήλ, λίγο πριν την ανταλλαγή ομήρων με την Χαμάς και την Σύνοδο στην Αίγυπτο, καθώς λέει πως θα καταστρέψει όλες τις εναπομείνασες υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Μετά την αρχικά απόσυρση στρατευμάτων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ελέγχουν πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε συνεχώς πως κατέστρεφε τούνελ της Χαμάς, αν και το ακριβές εύρος του εναπομείναντος υπόγειου δικτύου δεν είναι σαφές. Πριν από την ισραηλινή επίθεση, αξιωματούχοι έλεγαν πως οι σήραγγες εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, μεταξύ άλλων κάτω από αστικές περιοχές.

Διαβάστε επίσης:

Παλέρμο: Εν ψυχρώ δολοφονία 21χρονου – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά

Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

Ισπανία: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα – Χάος προκάλεσε η καταιγίδα Alice (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agalma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

ierwnymos_194
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Γεννηματάς»

6489389
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν απαντάμε στις προκλήσεις»

xaritsis-753
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό: «Ούτε να το σκέφτεστε!»

omiroi gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων στη Γάζα: «Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς – Τι μεταδίδει το Reuters

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

aftias-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 15:59
agalma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

ierwnymos_194
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Γεννηματάς»

6489389
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν απαντάμε στις προκλήσεις»

1 / 3