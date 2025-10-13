Άγνωστος Στρατιώτης: Πώς το μνημείο μετατράπηκε σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης και σε… πονοκέφαλο για την κυβέρνηση

Με εξαίρεση μιας – δύο φωνών, που έθεσαν θέμα σεβασμού προς το μνημείο, αλλά και… αισθητικής, κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι στην πλατεία στο όπου βρίσκεται ο Άγνωστος Στρατιώτης, στο Σύνταγμα, ουδείς έθεσε ζήτημα ασφάλειας ή απαξίωσης του χώρου.

Άλλωστε, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους της κρίσης στην Ελλάδα, όταν οι διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας ήταν διαρκείς και, συχνά, βίαιες, δεν υπήρξε κάποια περίπτωση κατά την οποία απειλήθηκε το μνημείο, το οποίο, σημειωτέον, βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη Βουλή, δηλαδή, σε ένα σημείο στο οποίο εκ των πραγμάτων θα λαμβάνουν χώρα διαμαρτυρίες – είτε μαζικές, είτε και πιο μοναχικές, όπως αυτή του Π. Ρούτσι (αν και συγκέντρωνε σε καθημερινή βάση εκατοντάδες πολίτες που έσπευδαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους).

Γι’ αυτό και η αναφορά του πρωθυπουργού σε πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το μνημείο προκάλεσε… απορίες, καθώς στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Υπενθυμίζεται ότι η συγγραφέας Αθηνά Κακούρη με άρθρο της – το οποίο στη συνέχεια επικαλέστηκε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος και είχε κάνει λόγο για «τσαντιροκατάσταση» στο Σύνταγμά, αναφερόμενος στη διαμαρτυρία του Π. Ρούτσι – έγραψε ότι «διερωτώμαι αν δεν θα έπρεπε να ρίξει πλέον μια ματιά κατά τον Άγνωστο ο κ. υπουργός Εθνικής Αμύνης. Το θέαμα ευτελίζει την ίδια την ιδέα του χρέους προς την Πατρίδα, φθείρει στην ψυχή κάθε στρατεύσιμου νέου τις αξίες της τιμής και εξ αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητές του».

Απαντώντας τότε, το υπουργείο Άμυνας εξήγησε ότι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Εν πάση περιπτώσει, ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του σημείωσε επίσης ότι «για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, όπου όλοι θυμούνταν την ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, από το κυβερνητικό αφήγημα για τον Πάνο Ρούτσι, η οποία που εκτιμάται ότι έδωσε το έναυσμα και σε άλλα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος να εκφράσουν εμμέσως πλην σαφώς τη διαφωνία τους με τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το θέμα του απεργού πείνας πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών – με «κερασάκι στην τούρτα» την επίσκεψη του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον Π. Ρούτσι.

Κάποιοι, λοιπόν, εκτίμησαν ότι ο πρωθυπουργός «έβαζε δύσκολα» στον υπουργό Άμυνας, καθώς δεν διευκρίνιζε στην ανάρτησή του τη σημαίνει η «προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη» από το υπουργείο Άμυνας – το οποίο, εκ του Συντάγματος και των νόμων, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιβολή της τάξης, πλην ελαχίστων και εξαιρετικά ακραίων περιπτώσεων (π.χ. επιβολή στρατιωτικού νόμου). Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοίνωση Μητσοτάκη προκάλεσε προβληματισμό και στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μια άλλη ερμηνεία που δόθηκε για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ήταν ότι αποτέλεσε μια προσπάθεια να απευθυνθεί στο πιο δεξιό και συντηρητικό κομμάτι των ψηφοφόρων της ΝΔ, το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει αποστάσεις από το κόμμα εδώ και καιρό και έχει στραφεί προς… άλλα λιβάδια, π.χ. της Ελληνικής Λύσης ή της Φωνής Λογικής, χωρίς, μάλιστα, να αποκλείεται να στηρίξει και το υπό σύσταση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η αναφορά Μητσοτάκη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θεωρήθηκε ως ένα «άνοιγμα» προς το κοινό αυτό που έχει τέτοιες ευαισθησίες.

Ό,τι από τα δύο κι αν συμβαίνει, το γεγονός ότι η ανάρτηση του πρωθυπουργού επιδεχόταν ερμηνειών προκάλεσε πολιτική θύελλα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση ακόμα και για αντιδημοκρατική εκτροπή, φέρνοντας νέα αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση επιχείρησε να… σβήσει τη φωτιά, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. και ότι το υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου, δηλαδή της συντήρησης και καθαριότητας.

Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε «κατάπληκτος από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ορισμένων αναλυτών. Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση», ενώ ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος έγραψε ότι το μνημείο πρέπει «να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που δημιουργεί περιττούς και τεχνητούς διχασμούς».

Βέβαια, η διευκρίνιση από τις κυβερνητικές πηγές εγείρει ένα νέο ερώτημα: αν στις αρμοδιότητες αυτές του υπουργείου Άμυνας συμπεριλαμβάνεται και το σβήσιμο των 57 ονομάτων των νεκρών του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που έχουν γραφτεί από συγγενείς τους στην πλατεία μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί επίσης κεριά και λουλούδια, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο – τότε υπουργός Επικρατείας – Μάκης Βορίδης είχε δηλώσει το 2024 ότι «πρέπει να σβηστούν άμεσα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στο μνημείο αυτό δεν πρέπει να γράφεται τίποτα».

Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο γνωστός δικηγόρος, Βασίλης Σωτηρόπουλος, έθεσε μια άλλη πτυχή του θέματος, γράφοντας στο Χ ότι «οι αρμοδιότητες του στρατού είναι με μεγάλη σαφήνεια καθορισμένες από το συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων και αφορούν την μόνη αποστολή του, δηλαδή την προστασία την εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη αρμοδιότητα που του ανατίθεται, όπως είναι, για παράδειγμα, κάποια τοπική υπόθεση που κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος ασκείται αποκλειστικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι απλά αντισυνταγματική. Να θυμίσουμε ότι για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων το Σύνταγμα στο άρθρο 102 θεσπίζει “τεκμήριο αρμοδιότητας” που σημαίνει ότι νομοθετικά η αφαίρεση τοπικής υπόθεσης από τις αρμοδιότητές των Ο.Τ.Α. ελέγχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ στρίμωξε τον Νετανιάχου, αλλά ίσως και να τον έχει σώσει

ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα – 4 νεκροί και 20 τραυματίες

Γάζα: Τέλος στο θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων βάζει εκπρόσωπος του Νετανιάχου – «Ξημερώματα Δευτέρας»