ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 10:21

Χανιά: 15χρονη βρέθηκε μεθυσμένη και τραυματισμένη στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

13.10.2025 10:21
nosokomeio xanion new

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) στο Νοσοκομείο Χανίων, μία ανήλικη κοπέλα σε προχωρημένη κατάσταση μέθης και με τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Σύμφωνα με το zarpanews, η 15χρονη κοπέλα βρέθηκε στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, στο κέντρο των Χανίων, περί τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10), όπου καλούσε σε βοήθεια, καθώς δεν είχε έλεγχο λόγω της μεγάλης ποσότητας αλκοόλ που φέρεται να είχε καταναλώσει.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τη 41χρονη μητέρα της 15χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στην αστυνομία κατέθεσαν και δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο μαζί με την κοπέλα, δηλώνοντας φίλοι της.

Η έφηβη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή της να είναι σταθερή.

Οι γιατροί εξετάζουν ενδελεχώς το τραύμα που φέρει στο πρόσωπο, ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για χτύπημα ή τραυματισμό μετά από πτώση.

Σύμφωνα με τα τοπικά site, η 15χρονη και οι φίλοι της που ήταν μαζί της, φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς πως έπεσε από τα σκαλοπάτια του πάρκου και χτύπησε.

Το κορίτσι παραμένει σε κατάσταση λήθαργου, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται επιπλέον εξετάσεις.

