Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνή κόμβο ψυχαγωγίας μέσα από τη συμφωνία ΟΠΑΠ Allwyn

Με μια εντυπωσιακή επιχειρηματική πρωτοβουλία που φέρει τη σφραγίδα στρατηγικής διορατικότητας, η Allwyn προχωρά στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, με επίκεντρο τη χώρα μας και τον ΟΠΑΠ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν περιορίζεται στα όρια της αγοράς των τυχερών παιγνίων, αλλά επεκτείνεται σε επίπεδα οικονομικής, κοινωνικής και τεχνολογικής σημασίας.

Η σχέση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δεν είναι καινούργια. Από το 2013, όταν απέκτησε στρατηγική συμμετοχή στην εταιρεία, έχει φτάσει σήμερα να κατέχει περίπου το 52% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο διάστημα αυτό, με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και συνεχή μεταφορά τεχνογνωσίας, συνέβαλε καθοριστικά στην εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού. Τώρα, περνά στο επόμενο στάδιο — σε μια φάση ενοποίησης και συνεργειών που φιλοδοξεί να «ξεκλειδώσει» νέα επίπεδα αξίας, καινοτομίας και διεθνούς επιρροής, προς όφελος μετόχων, εργαζομένων, συνεργατών και της κοινωνίας συνολικά.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και του ομίλου KKCG, Κάρελ Κόμαρεκ, «η συνένωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους επενδυτές να γίνουν μέρος μιας εταιρείας που διαμορφώνει το μέλλον της ψυχαγωγίας».

Η Allwyn έχει ήδη καταθέσει πρόταση συνένωσης με τον ΟΠΑΠ, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας ενοποιημένης εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η κεφαλαιοποίησή της εκτιμάται στα 16 δισ. ευρώ, γεγονός που την τοποθετεί άμεσα ως τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του ΧΑ. Παράλληλα, εξετάζεται η διπλή εισαγωγή (dual listing) σε άλλο μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, προσδίδοντας στην Ελλάδα αυξημένο διεθνές κύρος.

Μια νέα πολυεθνική υπερδύναμη

Ο συνδυασμός των δύο ομίλων διαμορφώνει έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των τυχερών παιγνίων, με παρουσία σε πάνω από 15 αγορές που αναπτύσσονται ραγδαία. Από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέχρι άλλες διεθνείς αγορές, ο νέος όμιλος αποκτά ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, ψηφιακές δυνατότητες και πρωτοποριακό περιεχόμενο.

Η νέα αυτή πλατφόρμα θα χαρακτηρίζεται από:

Ισχυρή παρουσία στις πιο δυναμικές αγορές του κλάδου.

Υψηλής ποιότητας ταμειακές ροές και χρηματοοικονομική ευελιξία.

Ικανότητα ταχείας προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών, μέσω καινοτόμων προϊόντων που αναπτύσσονται εσωτερικά.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, η συνένωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ευκαιριών. Από το 2013, όταν η εταιρεία ιδιωτικοποιήθηκε, η συνολική απόδοση (μαζί με τα μερίσματα) έχει φτάσει στο εντυπωσιακό 550%. Τώρα, ανοίγει ο δρόμος για συμμετοχή σε μια παγκόσμια δύναμη που θα είναι εισηγμένη και στο ελληνικό χρηματιστήριο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής στην άνοδο μιας διεθνούς εταιρείας με ελληνικό επίκεντρο.

Η νέα εταιρεία θα έχει μεγαλύτερη κλίμακα σε επίπεδο εσόδων, κερδών και αξίας, ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο ΧΑ. Παράλληλα, η Allwyn διατηρεί γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026, επιλογή επανεπένδυσης, αλλά και προοπτικές ειδικών μερισμάτων ή επαναγοράς μετοχών. Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν επίσης από καινοτομίες, νέες τεχνολογίες, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και από την εμπειρία της Allwyn στις παγκόσμιες αγορές και χορηγίες μεγάλης εμβέλειας.

Οι άνθρωποι και οι συνεργάτες στο επίκεντρο

Η στρατηγική πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στα οικονομικά οφέλη. Αφορά εξίσου τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ και το δίκτυο πρακτόρων που εδώ και δεκαετίες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της εταιρείας με το κοινό.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες, με διασφαλισμένα δικαιώματα και σταθερούς όρους εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το ίδιο καθεστώς συνεργασίας.

Η Allwyn σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής, εστιάζοντας στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των καταστημάτων. Δημιουργείται έτσι το “δίκτυο του μέλλοντος”, με ψηφιακές υπηρεσίες και εμπειρίες που απαντούν στις προσδοκίες των νεότερων γενεών, ενισχύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες.

Εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα της Allwyn. Με δραστηριότητες όπως ο ΟΠΑΠ, η Stoiximan, η Kaizen και η Allwyn Lottery Solutions, η χώρα μετατρέπεται σε κόμβο επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

Η ενοποιημένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές και ενισχύει την εικόνα της ελληνικής αγοράς ως ανεπτυγμένης και ελκυστικής. Παράλληλα, οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά έσοδα και κοινωνικά οφέλη στο Δημόσιο.

Η Allwyn δίνει μεγάλη έμφαση στο Υπεύθυνο Παιχνίδι, ενσωματώνοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν τις ήδη αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του Οργανισμού όχι μόνο διατηρείται αλλά και ενισχύεται, με νέα έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τομείς όπως η υγεία, ο αθλητισμός, η απασχόληση και η στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn

Ανεξάρτητα από τη συνένωση, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη αποφασίσει να προχωρήσει, από τον Ιανουάριο του 2026, σε μετονομασία και rebranding σε Allwyn. Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τους δεσμούς με τη διεθνή οικογένεια της Allwyn και φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στις νεότερες γενιές παικτών.

Το νέο brand θα διατηρήσει την κληρονομιά και το DNA του ΟΠΑΠ, ενώ παράλληλα θα εκπέμπει σύγχρονη ταυτότητα και παγκόσμιο χαρακτήρα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τις αξίες της καινοτομίας, της υπευθυνότητας και της σύνδεσης με το κοινό. Το rebranding εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο όραμα της Allwyn να εξελιχθεί σε την κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η διαδικασία της συναλλαγής

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, ενώ οι επιχειρησιακές δραστηριότητες θα συνεχιστούν από την Ελλάδα.

Στο πρώτο στάδιο, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΠΑΠ θα μεταφερθούν σε δύο νέες εταιρείες λειτουργίας. Έπειτα, η Allwyn θα εισφέρει τα δικά της assets στον ΟΠΑΠ, δημιουργώντας έτσι τη νέα ενοποιημένη εταιρική οντότητα που θα μετονομαστεί σε Allwyn και στη συνέχεια θα εγκατασταθεί στην Ελβετία.

Με βάση την αποτίμηση, οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα κατέχουν το 21,5% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Allwyn το 78,5%. Παρέχεται επίσης η επιλογή εξόδου με μετρητά για όσους δεν επιθυμούν συμμετοχή, με όριο το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η τελική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναμένεται εντός του δ΄ τριμήνου του 2025, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται στο β΄ τρίμηνο του 2026.

Το προφίλ της Allwyn

Η Allwyn είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος πολυεθνικός όμιλος λοταριών και ψυχαγωγίας, με παρουσία σε επτά χώρες και ηγετικές θέσεις σε περισσότερες από δεκαπέντε. Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και την κοινωνική προσφορά, η εταιρεία καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη: το 2024 σημείωσε καθαρά έσοδα 3,8 δισ. ευρώ και EBITDA 1,2 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα, η Allwyn ανακοίνωσε την εξαγορά του 62,3% της PrizePicks, μιας κορυφαίας εταιρείας daily fantasy sports στις ΗΠΑ, έναντι 1,6 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για περαιτέρω διεθνοποίηση.

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον κομβικό κέντρο των επιχειρηματικών και ψηφιακών της δραστηριοτήτων, μέσω των επενδύσεων σε ΟΠΑΠ, Stoiximan, Kaizen Gaming και Allwyn Lottery Solutions — μια ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον ΟΠΑΠ και την Ελλάδα

Η συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η χώρα μετατρέπεται σε πυρήνα ενός παγκόσμιου ομίλου, που συνδυάζει τεχνολογία, υπευθυνότητα και καινοτομία, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, επενδύσεων και κοινωνικής αξίας.

Περισσότερο από μια εταιρική συμφωνία, πρόκειται για ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στις δυνατότητές της να πρωταγωνιστήσει στη διεθνή σκηνή.

