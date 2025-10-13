Μίριαμ Άντελσον: Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στην Κνεσέτ κατά την ομιλία Τραμπ – Ο παρασκηνιακός ρόλος της στην υπόθεση των ομήρων (photos)

Η ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος Μίριαμ Άντελσον βρέθηκε στον εξώστη επισκεπτών της ολομέλειας της Κνεσέτ, κατά την ομιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, συνοδευόταν από τον γιο της, Ματάν Άντελσον, και τον βουλευτή του Λικούντ Μπόαζ Μπισμούτ, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως αρχισυντάκτης της εφημερίδας Israel Hayom, που ανήκει στην οικογένεια Άντελσον.

Η εμφάνιση του Τραμπ στην Ιερουσαλήμ ολοκλήρωσε μια ημέρα υψηλού διπλωματικού ρίσκου, που συνδέεται με το πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων το οποίο προωθεί. Η ομιλία του στην Κνέσετ ακολούθησε την άφιξή του στο Ισραήλ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η παρουσία της Άντελσον υπογράμμισε τον ρόλο που φέρεται να διαδραματίζει παρασκηνιακά στην υπόθεση των ομήρων. Τους τελευταίους μήνες, έχει αποδοθεί στα ισραηλινά ΜΜΕ και σε ορισμένους υποστηρικτές των ομήρων ότι πιέζει τον Τραμπ να εμπλακεί ενεργά στις διαπραγματεύσεις και να διατηρήσει το ζήτημα σε τροχιά μέσω των διαμεσολαβητών.

Η επιρροή της Άντελσον στον Τραμπ χρονολογείται από την προεκλογική του εκστρατεία το 2016, όταν η ίδια και ο αείμνηστος σύζυγός της, Σέλντον Άντελσον, δώρισαν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Το ζεύγος Άντελσον διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φιλοϊσραηλινής πολιτικής του Τραμπ, όπως η αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν και η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Ένα δώρο γενεθλίων;

Η εμφάνιση έγινε τρεις ημέρες μετά τα 80ά γενέθλια της Άντελσον, στις 10 Οκτωβρίου. Το timing προκάλεσε σχόλια στην αίθουσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ορισμένοι υποστηρικτές υπέδειξαν ότι η στιγμή λειτουργούσε και ως ένα άτυπο «δώρο γενεθλίων» για μία από τις μεγαλύτερες δωρήτριες του Τραμπ.

Ο Μπισμούτ, που πλέον είναι βουλευτής του Λικούντ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνέσετ, υπήρξε επικεφαλής της Israel Hayom από το 2017 έως το 2022, πριν μπει στην πολιτική – γεγονός που υπογραμμίζει τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ του δικτύου ΜΜΕ της οικογένειας Άντελσον, των κύκλων του Λικούντ και του περιβάλλοντος του Τραμπ.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ματάν Άντελσον έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δημόσια παρουσία, μεταξύ άλλων ως κύριος ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Από την ιατρική στο παγκόσμιο επιχειρείν

Γεννημένη στην Παλαιστίνη ως Μίριαμ Φάρμπσταϊν, η Άντελσον έχει καταγωγή από Πολωνούς Εβραίους που διέφυγαν στη δεκαετία του 1930.

Έκανε καριέρα ως γιατρός, με έμφαση στη θεραπεία εξαρτήσεων, και υπηρέτησε στον Ισραηλινό στρατό ως υπεύθυνη ιατρικών ερευνών.

Το 1991 παντρεύτηκε τον «βασιλιά» των καζίνο, Σέλντον Άντελσον. Μετά τον θάνατό του το 2021, ανέλαβε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενώ η προσωπική της περιουσία ξεπερνά τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πέρυσι, η Μίριαμ Άντελσον προχώρησε σε μια εντυπωσιακή επιχειρηματική κίνηση: αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των Dallas Mavericks, γράφοντας ιστορία στο NBA και επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της ξεπερνά τα πολιτικά σύνορα.

