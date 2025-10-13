Τέταρτη, συνεχόμενη, ημέρα παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε ο Alpha την Παρασκευή (10/10)

Αν και με «βραχεία κεφαλή», ο Alpha διατηρήθηκε στην πρώτη θέση προτίμησης των τηλεθεατών στο φινάλε του προηγούμενου πενθήμερου.

Μια «ανάσα» πίσω του ήταν το Mega και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μονάδων ακολούθησε ο ανταγωνισμό με διαφορετική δυναμικότητα.

ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ εμφάνισαν δυναμική με παρεμφερή χαρακτηριστικά, πιο πίσω ήταν το Star και αρκετά πιο κάτω ήταν Open, ΕΡΤ1. Στο γκρουπ των «μικρών» σε επιδόσεις δεν άλλαξε κάτι.

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΚΟΜΕΔ: «Πακέτο» 2,6 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση 25 κινηματογραφικών έργων – Η λίστα και τα ποσά

Δεύτερο Πρόγραμμα: Στον «αέρα» μεγάλο αφιέρωμα για τα 100 από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι

ΣΚΑΪ: Με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ «ανοίγει» την σεζόν το «Prime time» (13/10) – Μιλούν, μεταξύ άλλων, Βορίδης, Τσιάρας, Σημανδράκος, «Χασάπης»